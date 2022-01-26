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Ebru Şallı'dan Pars açıklaması! "Benim yaşadığım acıyı bir insanın anlama şansı var mı?"

26.01.2022 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oğlu Pars'ı lenfoma hastalığı sebebiyle geçtiğimiz yıl kaybeden Ebru Şallı, YouTube programında konuştu. İçini döken Ebru Şallı, oğlu Pars'ın hastalık süreciyle ilgili itiraf dolu açıklamalarda bulundu.

Ebru Şallı'dan Pars açıklaması! "Benim yaşadığım acıyı bir insanın anlama şansı var mı?"

Eski mankenlerden Ebru Şallı, geçtiğimiz yılın nisan ayında oğlu Pars'ı kanser hastalığı sebebiyle kaybetmişti. Zor günler geçiren Şallı, için YouTube'de kanalında döktü. Yaşadıklarını anlatan eski manken, yaşadığı acının yaşanmadan anlanamayacağını söyledi. İşte Şallı'nın o konuşmasında yer alan ifadeler:
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"İki tane çocuk doğurmak çok güzeldi. Ben anne olmayı çok sevdim. Anaç da bir yapım var. 17 yıl önce Bero doğdu. Aralarında 6,5 yıl var sonra Ponçiğim Pars doğdu. Sadece anne sütüyle besledim çocuklarımı. Bu çok mühim bence.

Bir dönüm noktam da tabii ki Ponçiğim ile yaşadığım durum. O konuyla ilgili hem konuşmak istiyorum, hem istemiyorum. Zor konuşması...

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Haksız yere eleştirildiğimi düşünüyorum. Ponçiğin durumu herkesin başına gelebilir. Allah hiç kimseye vermesin ama her anne babanın başına gelebilir. Bu bir dünya, yarın ne olacağımız belli değil. Bir hastalık. İlk başta inanmak istemiyorsunuz. Pars'ın hastalığı olduğunda ben hemen ignore ettim durumu. Olmasını istemedim her anne gibi...

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Göğüsledim durumu. İşin içine girip, Nasıl çözeriz? Ne yapalım? Sonra zaten çabuk iyileşiyor gibi bir durum oldu. Çok güzel cevaplar aldık hastalığın tanısı konulduktan sonra. Bunu kimseye anlatmadım. Çocuğa böyle bir anı kalsın istemedim. Çünkü iyileşecekti...

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Bu durumu yaşayan tek kadın ben değilim. Tek anne ben değilim. Bunun şımarıklığını da yapmak istemiyorum. Ama insanların çok büyük konuştuğunu görüyorum. Çocukları olan insanlar nasıl korkmadan kötü yorum yapıp, kötü cümleler kullanabiliyorsunuz? Benim yaşadığım acıyı nasıl anlayabilirler? Anlama şansı var mı bir insanın? Yaşamadan anlayamaz ki! Empati yapabilir mi, bence yapamaz!"

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youtube Ebru Şallı
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