MAGAZİN

Ebru Şallı'dan Sakıp Sabancı'yı unutmadı

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.04.2019 11:26 | Son Güncelleme

Eski manken Ebru Şallı sosyal medya hesabı üzerinden Sakıp Sabancı TBT'si yaptı.

Ebru Şallı'dan Sakıp Sabancı'yı unutmadı

Instagram hesabını aktif olarak kullanan Ebru Şallı, sosyal medyanın perşembe günleri yaptığı eski günlere dair paylaşım trendini kaçırmadı ve takipçilerini 19 yıl öncesine götürdü.

Faal olarak mankenlik yaptığı dönemde katıldığı bir yapı fuarında çekilmiş fotoğrafında Şallı, merhum iş adamı Sakıp Sabancı ile birlikte görülüyor. Şimdilerde çıkardığı plates DVD’leri ile kendisinden söz ettiren Şallı yıllar öncesine ait bu fotoğrafı: “Kral TBT 19 yıl önce Sakıp Sabancı” notuyla paylaştı.



PARTNER Burada fotoğraf çekmenin cezası idam! Burada fotoğraf çekmenin cezası idam!
Dergiye kapak oldu pozları şaşırttı Dergiye kapak oldu pozları şaşırttı
Doğum gününde rüzgarın azizliğine uğradıDoğum gününde rüzgarın azizliğine uğradı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ebru Şallı Sakıp Sabancı

En Çok Okunan Haberler

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması!

ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması!

Canlı yayında dikkat çeken sözler: Benim derdim değil

Canlı yayında dikkat çeken sözler: Benim derdim değil

Çok sert tepki: Sülalesiyle birlikte yok olsun

Çok sert tepki: Sülalesiyle birlikte yok olsun

Ronaldo, Juventus’a yetmedi!

Ronaldo, Juventus’a yetmedi!

İnce'den YSK'nın KHK kararına tepki

İnce'den YSK'nın KHK kararına tepki

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Çirkin yorumlara bir tepki de Athena Gökhan'dan...

Çirkin yorumlara bir tepki de Athena Gökhan'dan...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Semiha Yıldırım yorumu olay oldu

Semiha Yıldırım yorumu olay oldu

Yaş farkı engel tanımadı! 61 yaşındaki Zerrin Özer'in düğün heyecanı

Yaş farkı engel tanımadı! 61 yaşındaki Zerrin Özer'in düğün heyecanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hülya Avşar'a bomba teklif! Hangi yarışmanın jüri başkanı olması istendi?

Hülya Avşar'a bomba teklif!

Kim Kardashian dergiye kapak oldu pozları şaşırttı

Dergiye kapak oldu pozları şaşırttı

Doğum gününde rüzgarın azizliğine uğradı

Doğum gününde rüzgarın azizliğine uğradı

Gökçe Bahadır bir gecede 100 bin TL kazandı!

Gökçe Bahadır bir gecede 100 bin TL kazandı!

O da oyuncu olan şarkıcılar kervanına katıldı

O da oyuncu olan şarkıcılar kervanına katıldı

İşte Müge Boz'un yeni aşkı!

Müge Boz'un yeni sevgilisi bakın kim?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.