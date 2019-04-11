Ebru Şallı'dan Sakıp Sabancı'yı unutmadı

Instagram hesabını aktif olarak kullanan Ebru Şallı, sosyal medyanın perşembe günleri yaptığı eski günlere dair paylaşım trendini kaçırmadı ve takipçilerini 19 yıl öncesine götürdü.

Faal olarak mankenlik yaptığı dönemde katıldığı bir yapı fuarında çekilmiş fotoğrafında Şallı, merhum iş adamı Sakıp Sabancı ile birlikte görülüyor. Şimdilerde çıkardığı plates DVD’leri ile kendisinden söz ettiren Şallı yıllar öncesine ait bu fotoğrafı: “Kral TBT 19 yıl önce Sakıp Sabancı” notuyla paylaştı.





