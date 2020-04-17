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Ebru Şallı'nın oğlu Pars son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2020 15:08 | Son Güncelleme

Eski manken ve sunucu Ebru Şallı'nın lenfoma hastası oğlu Pars, dün akşam tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Pars, bugün Kilyos'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan'dan olan oğlu Pars dün akşam hayatını kaybetti. Evlat acısıyla yıkılan Şallı, bugün oğlunu son yolculuğuna uğurlandı.

Yaklaşık bir yıldır lenfoma tedavisi gördüğü öğrenilen Pars Tan için öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Pars Tan, Kilyos mezarlığında defnedildi. Aile üyelerinin birçoğunu koronavirüs salgınından dolayı Pars'ın cenaze törenine katılamadı.

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Mezarlığın güvenlik görevlileri gazetecilerin görüntü almasını engellemeye çalıştı.

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Gazetecilerin önüne geçen özel güvenlik görevlileri fotoğraf makineleri ile kameralara da müdahale etti.

Ebru Şallı'nın oğlu Pars hayatını kaybetti! Pars'ın ölüm nedeni...Ebru Şallı'nın oğlu Pars hayatını kaybetti! Pars'ın ölüm nedeni...

İKİ KEZ İLİK NAKLİ OLMUŞTU

İki tane oğlu olan ünlü mankenin 8 yaşındaki oğlu, yaklaşık bir yıldır lenfoma tedavisi görüyordu ve daha önce iki kez ilik nakli olmuştu.

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Haziran ayında bir televizyon programına konuk olan Ebru Şallı, oğlunun hastalığı için şunları söylemişti: "Pars'ı halsizlik ve kemik ağrıları nedeniyle doktora götürdük. Yapılan tetkiklerin hemen ardından tedavi süreci başladı. Hastalık nedeniyle Pars'ın eğitimine de ara verdik. Son bir yıldır ailece hastalıkla mücadele ediyoruz; ancak şu an Pars'ın durumu daha iyi."

DHA

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
bir anne olarak okadar çok üzüldüm ki Allahım sabir versin çok ama çok zor bir durum haberi okurken benim bile gözyaşlarım istemsizce aktı Allah ailesine sabır versin
Allah sabır versin Rabbım kalana sağlık sıhhat versin
Allah sabır versin. Büyük sınav büyük imtihan.
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