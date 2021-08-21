Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş’tan deniz yatağı üzerinde pozlar

İş insanı Uğur Akkuş ile mutlu bir evliliği olan güzel manken Ebru Şallı, sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraflarla kendisine hayran bırakmaya devam ediyor. Şallı'dan bu sefer de deniz yatağı üzerinde çekilmiş cesur pozlar geldi.

300 BİN TL'LİK SAAT

Ebru Şallı, eşi Uğur Akkuş'a Bodrum'da sürpriz doğum günü partisi düzenlemişti. İkili arkadaşlarına mutluluk pozları verirken, Ebru Şallı eşine yaklaşık 300 bin TL değerinde saat hediye etti.

HACİZ MEMURLARI ONA ULAŞMAYA ÇALIŞTI

Ebru Şallı’nın kocası Uğur Akkuş, bir bankadan çektiği 30 milyon lira kredinin 1 milyon 500 bin lirasını ödemeyince hakkında icra işlemleri başlatıldı.

Ebru Şallı’nın kayıtlarda görülen Beşiktaş’taki adrese gidildiğinde ise haciz memurlarına kapıyı Şallı’nın eski kocası Harun Tan açtı.

DENİZ YATAĞI ÜZERİNDE CESUR POZLAR

Ebru Şallı, deniz tutkunu olduğu bilinen iş insanı Uğur Akkuş'a, deniz ve tekne temalı bir pasta hazırlatmıştı, 'Happy Birthday Uğur'um' diye de üstüne bir not yazdırdı.

Ünlü Manken Ebru Şallı 'karpuz' şeklindeki deniz yatağına uzanıp verdiği pozlarla gündeme geldi. Fotoğrafları seçerken kararsız kalınca hepsini paylaştı.





