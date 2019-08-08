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Ebru Şallı yine boyuyla oynadı; dalga konusu oldu

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 08.08.2019 09:36 | Son Güncelleme

Aşk hayatı ile uzun süre eleştiri oklarını üzerinde toplayan ve nişanlısı Uğur Akkuş ile Eylül ayında evlenecek olan Ebru Şallı yine fotoğrafıyla oynayınca olay oldu.

Ebru Şallı yine boyuyla oynadı; dalga konusu oldu

Ünlülerin photoshop maceraları hız kesmeden devam ediyor. Her gün neredeyse bir ünlü isim fotoğrafına yaptığı photoshop ile gündem oluyor. Bu konuda en sık gündem olanlardan biri ise Ebru Şallı...

Malum Şallı yapamadığı photoshoplarla uzattığı boyuyla, yamulttuğu kapılarla meşhur. Her koyduğu fotoğrafta illa ki olay olması da bundan... Şallı bu sefer de boyuyla gündemde... Ebru Şallı yeni paylaşımında yine boyuyla uğraşmaya devam etmiş, uzattıkça uzatmış.

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Instagram hesabına yüklediği bu fotoğrafa epey bi müdahale etmiş. 1.67 boyundaki Şallı'nın son görüntüsü haliyle takipçilerinin de dikkatinden kaçmamış...

Bu fotoğrafla sosyal medyanın gündemine giren Şallı'ya yorum yağıyor.


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