Ebru Şallı yine boyuyla oynadı; dalga konusu oldu

Ünlülerin photoshop maceraları hız kesmeden devam ediyor. Her gün neredeyse bir ünlü isim fotoğrafına yaptığı photoshop ile gündem oluyor. Bu konuda en sık gündem olanlardan biri ise Ebru Şallı...

Malum Şallı yapamadığı photoshoplarla uzattığı boyuyla, yamulttuğu kapılarla meşhur. Her koyduğu fotoğrafta illa ki olay olması da bundan... Şallı bu sefer de boyuyla gündemde... Ebru Şallı yeni paylaşımında yine boyuyla uğraşmaya devam etmiş, uzattıkça uzatmış.

Instagram hesabına yüklediği bu fotoğrafa epey bi müdahale etmiş. 1.67 boyundaki Şallı'nın son görüntüsü haliyle takipçilerinin de dikkatinden kaçmamış...

Bu fotoğrafla sosyal medyanın gündemine giren Şallı'ya yorum yağıyor.



