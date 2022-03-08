Ebru Şancı'dan kocasıyla ilgili itiraflar! "Gecenin bir yarısında kalkıp..."

Galatasaray'da oynayan Alpaslan Öztürk ile evli olan 3 çocuk annesi Ebru Şancı 2. Sayfa'ya konuk oldu. Zaman zaman kocasıyla ilgili yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Şancı yeni açıklamalarıyla dikkat çekti.

Ebru Şancı evlilik üzerine konuşulurken "İyi ki evlenmişim hiç pişman olmadım. Bazen evet gecenin bir yarısı kalkıp boğasım geliyor ama yine de seviyorum kocamı" itirafında bulundu.

Şancı kocasının film izlemek için oturduğunda filmi yarısından sonra açtığını söyledi. Ebru Şancı konuşmasında "Hiç ortak noktamız yok fark ettim ki 8 yıllık evlilikte bir tane ortak noktamız yok. Tek ortak noktamız çocuk" diyerek dalga geçti.

