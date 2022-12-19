Ebru Şancı futbolcu eşinin maçtaki o hareketine takıldığını itiraf etti! "Maçta mesaj atıyorum..."

Şimdilerde Eyüpspor'da forma giyen futbolcu Alpaslan Öztürk ile evli olan eski manken Ebru Şancı, 2. Sayfa'ya konuk oldu. Eşiyle ilgili yaptığı eğlenceli paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Şancı, Öztürk'ün maç sırasında çiğnediği sakıza takıldığını itiraf etti.

Ebru Şancı kocasının taklidini yaparak "Bir sakız çiğniyor ay nefret edersin sakızdan. Özellikle maçta çiğniyor. Nasıl çiğniyor öyle itici... O sakıza takıyorum, maçta mesaj atıyorum o sakıza çıkart diye. Sanki beni görecek" dedi.

DAHA ÖNCE DE DALGA GEÇMİŞTİ

Ebru Şancı, ünlü futbolcunun ev haliyle de dalga geçmişti. Minik oğlunun evinin ortasında çoraplarını çıkarmasının sebebinin eşi olduğunu söyleyen Şancı, "Otu çek köküne bak, babasına çekti, çorap çıkarıyor" notunu düşmüştü. Ebru Şancı, daha önce de DJ Janti'nin şarkısıyla birlikte eşinin çoraplarını ortaya atışını paylaşarak "Galatasaray'da da oynasa o çorap sağa sola fırlatılıyor, hepsi aynı" demişti.