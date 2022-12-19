MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ebru Şancı futbolcu eşinin maçtaki o hareketine takıldığını itiraf etti! "Maçta mesaj atıyorum..."

Ebru Şancı futbolcu eşinin maçtaki o hareketine takıldığını itiraf etti! "Maçta mesaj atıyorum..."

19.12.2022 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eyüpspor oyuncusu Alpaslan Öztürk'ün eski manken eşi Ebru Şancı zaman zaman kocasıyla ilgili yaptığı yorumlarla dikkat çekiyor. 2. Sayfa'ya konuk olan Şancı kocasının maç sırasında çiğnediği sakıza takıldığını açıkladı.

Ebru Şancı futbolcu eşinin maçtaki o hareketine takıldığını itiraf etti! "Maçta mesaj atıyorum..."

Şimdilerde Eyüpspor'da forma giyen futbolcu Alpaslan Öztürk ile evli olan eski manken Ebru Şancı, 2. Sayfa'ya konuk oldu. Eşiyle ilgili yaptığı eğlenceli paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Şancı, Öztürk'ün maç sırasında çiğnediği sakıza takıldığını itiraf etti.

1462972

Ebru Şancı kocasının taklidini yaparak "Bir sakız çiğniyor ay nefret edersin sakızdan. Özellikle maçta çiğniyor. Nasıl çiğniyor öyle itici... O sakıza takıyorum, maçta mesaj atıyorum o sakıza çıkart diye. Sanki beni görecek" dedi.

Ekran Alıntısı

DAHA ÖNCE DE DALGA GEÇMİŞTİ

Ebru Şancı, ünlü futbolcunun ev haliyle de dalga geçmişti. Minik oğlunun evinin ortasında çoraplarını çıkarmasının sebebinin eşi olduğunu söyleyen Şancı, "Otu çek köküne bak, babasına çekti, çorap çıkarıyor" notunu düşmüştü. Ebru Şancı, daha önce de DJ Janti'nin şarkısıyla birlikte eşinin çoraplarını ortaya atışını paylaşarak "Galatasaray'da da oynasa o çorap sağa sola fırlatılıyor, hepsi aynı" demişti.

Yılan Hikâyesi'nin Memoli'sinden olay seks itirafı! "Açık havada.." Yılan Hikâyesi'nin Memoli'sinden olay seks itirafı! "Açık havada.."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yılan Hikâyesi'nin Memoli'sinden olay seks itirafı! "Açık havada.."Yılan Hikâyesi'nin Memoli'sinden olay seks itirafı! "Açık havada.."
Yıllara meydan okuyor! Bacak dekoltesi yürüdükçe açıldı ama...Yıllara meydan okuyor! Bacak dekoltesi yürüdükçe açıldı ama...
Öpüşme sahnesi yorumu! Sosyal medya coştuÖpüşme sahnesi yorumu! Sosyal medya coştu
Anahtar Kelimeler:
Alpaslan Öztürk ebru şancı instagram Manken Oyuncu Ekonomik büyüme 1 yıl borsalar

En Çok Okunan Haberler

Messi'ye giydirilen kıyafet gündem oldu!

Messi'ye giydirilen kıyafet gündem oldu!

8 yıl sonra emekli maaşı kesildi! Nedenini araştırınca...

8 yıl sonra emekli maaşı kesildi! Nedenini araştırınca...

Ne zaman kar yağacak? İstanbul dahil 10 il için önemli uyarı

Ne zaman kar yağacak? İstanbul dahil 10 il için önemli uyarı

Ödül töreninde skandal davranış!

Ödül töreninde skandal davranış!

%100'lük zam sonrası büyük tuzak!

%100'lük zam sonrası büyük tuzak!

Dünya bu kehanetle çalkalanıyor! Olacakları 7 sene önceden bildi

Dünya bu kehanetle çalkalanıyor! Olacakları 7 sene önceden bildi

İlginizi Çekebilir

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Çıplak pozlarını üvey babasının telefonunda görünce...

Çıplak pozlarını üvey babasının telefonunda görünce...

Yılan Hikâyesi'nin Memoli'sinden olay seks itirafı! "Açık havada.."

Yılan Hikâyesi'nin Memoli'sinden olay seks itirafı! "Açık havada.."

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.