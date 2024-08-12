Ebru Şancı gelinlikle poz verdi! Yaş yorumuna kocası Alpaslan Öztürk dayanamadı...

Eski manken Ebru Şancı sosyal medyayı aktif kullanan bir isim. Ebru Şancı, bir dönem model kimliğiyle adından sıkça söz ettiriyordu.

17 yaşındayken Brezilya'daki 2001 Miss Globe güzellik yarışmasında birinci seçilen Şancı, 2015 yılında futbolcu Alpaslan Öztürk ile dünyaevine girmişti.

Ünlü çift, düğünü ise Belçika'daki Kasteel Den Brandt şatosunda yapmıştı.

Şancı son dönemde özellikle futbolcu kocasıyla arasında geçen diyaloglarla güldürüyor.

YAŞ FARKI DİKKAT ÇEKİYORDU

3 çocukları olan çiftin arasında 10 yaş fark var. Şancı bu durumla her fırsatta da dalga geçiyor ve "Olacağı varsa olur. Ben Türkiye Güzeli olduğumda Alpaslan daha 10 yaşındaymış" yorumunda bulunuyor.

Ebru Şancı son olarak gelinlikle poz verdi. Eski manken forma görüntüsünü paylaşıp "Türk kadınları yaş aldıkça güzelleşiyor" dedi.

Alpaslan Öztürk ise eşinin bu yorumunu görünce dayanamadı.



Futbolcu karısının paylaşımına "Ben söylesem kavga çıkar, anlamadım bu sistemi" yazdı. Eski manken ise kocasına "Koca deyince batıyor" yanıtını verdi.