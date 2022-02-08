Ebru Şancı TV8'de yayınlanan magazin programı 2. Sayfa'ya konuk oldu. Programda yaptığı açıklamalarla bir anda gündem olan Ebru Şancı, ünlü pop müzik şarkıcısı Hadise ile sevgilisi Mehmet Dinçerler ile ilgili çok konuşulacak bir yorumda bulundu. Çiftin aşkını değerlendiren Şancı, futbol dünyasını örnek vererek "Hadise bu cenazeyi kaldıramaz" ifadesini kullandı. Bu açıklaması sonrası Ebru Şancı gündem oldu. Bu kapsamda Ebru Şancı kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Hangi kanalda program yapıyor? Ebru Şancı Alpaslan Öztürk nasıl tanıştı? soru ve konu başlıkları araştırılmaya başlandı. Ebru Şancı'nın biyografisine ve Alpaslan Öztürk ile evliliğine ilişkin ayrıntılara haberimizde yer verdik...

EBRU ŞANCI KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Ebru Şancı 31 Ağustos 1983 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Ebru Şancı'nın iki kardeşi vardır. Malatyalı bir ailenin kızı. 10 yaşındayken babası ölmüş. Liseyi İstanbul Bahçelievler Lisesinde okumuştur. 2001 yılında başladığı Üniversiteyi Londra Regent College'de okumuştur. 2006'da New York'a taşındı ve New York Üniversitesinin 'Oyunculuk ve Drama' Bölümünde okuyarak bitirmiştir.

17 yaşındayken Brezilya'daki 2001 Miss Globe güzellik yarışmasında birinci oldu. Daha sonrasında Türkiye'ye gelip burada mankenliğe başladı.

2001 yılında Londra'ya taşındı. 2006'da New York'a taşındı. 2010 yılında ise Türkiye'ye döndü. Londra'dayken 2002'de hayatını değiştiren adamla yani Libya lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi'yle tanıştı ve üç yıl aşk yaşadı. Onun sayesinde Londra Regent College'de okudu. Ebru Şancı daha sonra Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera'yla aşk yaşamaya başladı. Daha sonra Ebru Şancı'nın adı İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo'yla anıldı. Son çıkan haberlerde ise Ebru Şancı'nın adı Alparslan Türkeş'in milletvekili oğlu Ahmet Kutalmış Türkeş ile anıldı. Ebru Şancı, daha önce Önder Açıkbaş ve Cihan Haspolatlı'yla da aşk yaşamıştı.

Fashıon One'da program yaptı. İstanbul ve Türkiye genelinde concierge hizmetleri veren bir şirket kurdu. Halen şirketin yönetim kurulu başkanlığını yapmaktadır. Ebru Şancı, İngilizce, Fransızca ve Arapça bilmektedir.

2013 yılında "Yağmurdan Kaçarken" adlı dizide Carlos Martin, Ezgi Asaroğlu, Ayça Erturan, Ali Ersan Duru, Furkan Andıç, Ebru Şancı, Serkan Şenalp, Doğukan Polat ile beraber rol aldı.

7 Eylül 2015 tarihinde futbolcu Alpaslan Öztürk ile Eskişehir'de düzenlenen sade bir törenle evlendi. Çift, düğünü ise Belçika'daki bir şatoda yaptı.

EBRU ŞANCI HANGİ KANALDA PROGRAM YAPIYOR?

Ebru Şancı, teve2'de yayınlanan Magazin Masaı adlı programda magazin yorumculuğu yapıyor. Magazin gazetecisi ve köşe yazarı Esin Övet'in sunumuyla ekrana gelen programda ünlü isimlerin gündem olan açıklamaları ve olaylar ele alınıyor.

EBRU ŞANCI ALPASLAN ÖZTÜRK NASIL TANIŞTI?

Futbolcu Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı; eşiyle tanıştığında onun Kasımpaşa'da futbolcu olduğunu sonra onra Eskişehir'e gittiklerini ve kötü bir dönem yaşadıklarını daha önce yaptığı bir açıklamada belirtmişti. İlk tanıştığında Alpaslan Öztürk'ü yakışıklı bulduğunu ifade eden Ebru Şancı, açıklamasında "Eve geldim anneme dedim ki 'Bir çocukla tanıştım. Burnu biraz büyük, dişleri çürük, yamuk.' Bir hafta sonra dayanamadım. 'Senin dişlerini yaptıralım' dedim. O gün 32 dişini yaptırdık. Sonra burnunu yaptırdım. Şu an olduğundan bambaşka bir adam. Alpaslan aslında benim eserim." ifadelerini kullanmıştı.



