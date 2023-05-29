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Ebru Şancı Merve Dizdar'ın konuşmasını eleştirdi! "Biz yine de laik bir ülkenin laik kadınlarıyız"

29.05.2023 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merve Dizdar, Türk sineması adına bir ilke imza atarak Cannes Film Festivali'nde ödül kazanan ilk Türk kadın oldu. Kuru Otlar Üstüne'deki 'Nuray' karakteriyle 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülüne layık görülen Dizdar'ın konuşması bazı tepkiler de aldı. Ebru Şancı da tepki gösteren isimler arasındaydı.

Ebru Şancı Merve Dizdar'ın konuşmasını eleştirdi! "Biz yine de laik bir ülkenin laik kadınlarıyız"

'Kuru Otlar Üstüne'deki 'Nuray' karakteriyle 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülüne layık görülen Merve Dizdar, Cannes Film Festivali'ndeki konuşmasıyla gündeme geldi.

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Merve Dizdar, "Filmde canlandırdığım 'Nuray' karakteri inandığı şeyler ve varoluşu için mücadele veren ve bu uğurda bedeller ödemek zorunda bırakılmış bir kadın. Onu tanımak ve anlamak için uzun uzun çalışmak isterdim ama ne yazık ki yaşadığım coğrafyada bir kadın olmak 'Nuray’ın ve Nuray'ların duygusunu doğduğu günden beri ezbere bilmeyi gerektiriyor. Bu ödülü, 'Nuray' ve onun gibi kadınların mücadelesine güç verebilmek için ve bu ödülü kendisine layık görülenlere boyun eğmeyip eyleme geçen bu uğurda her şeyi göze alan ve ne olursa olsun umut etmekten vazgeçmeyen güzel tüm kız kardeşlerim ve Türkiye’de hak ettiği güzel günleri yaşamayı bekleyen tüm mücadeleci ruhlara armağan ediyorum" diyerek hem destek gördü hem de tepki aldı.

Ekran Alıntısı

"BİZ AFGANİSTAN DEĞİLİZ"

Tepki gösterenler arasında eski model Ebru Şancı da vardı. Ebru Şancı "Biz Afganistan değiliz, Pakistan değiliz, biz bir İran değiliz. Biz yine de laik bir ülkenin laik kadınlarıyız. Evet her ülkede sorunlar olabilir inşallah bir çözüm bulunacağına inanıyorum. Ama keşke dünyanın gözü önünde ülkemizi bu şekilde tasvir etmeseydi" dedi.

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Ebru Şancı konuşmasında "Kol kırılır yen içinde kalır, her ülkenin vardır, dünyanın izlediği bir platformda kendi vatanını eleştiremezsin ya!" dedi.

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