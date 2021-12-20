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  4. Ebru Şancı oğluna pembe zıbın giydirdi! Yorum yağınca açıklama yaptı

Ebru Şancı oğluna pembe zıbın giydirdi! Yorum yağınca açıklama yaptı

20.12.2021 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde "Eşim de beni tartaklıyor ne var bunda" diyerek gündem olan Ebru Şancı küçük oğluna pembe zıbın giydirdi. Ünlü futbolcuyla evli olan Şancı gelen yorumlara ise yanıt verdi.

Ebru Şancı oğluna pembe zıbın giydirdi! Yorum yağınca açıklama yaptı

2015 yılında futbolcu Alpaslan Öztürk ile dünyaevine giren ve bu evliliğinden 3 de çocuğu olan Ebru Şancı ev hallerini sık sık paylaşıyor.

Şancı geçtiğimiz günlerde "Ben kavga etmiyor muyum kocamla? Kocam beni tartaklamıyor mu? Evet vurmuyor ama her evde var. Öyle kötü olarak tartaklama demiyorum" demiş ve tepki çekmişti.

Ekran Alıntısı

Ebru Şancı şimdi de küçük oğluna pembe zıbın giydirdiği için gündeme geldi. Kızlarından kalan bebek kıyafetlerini oğluna giydiren Şancı'ya çok fazla yorum geldi. Şancı ise bir açıklama yaparak "Tabii giyiyor neden giymesin utanacak ne var bunda? Pembe, erkek de giyer pembe. Kraliyet çocuğu değil ya ablasının pijamalarını da giyiyor! Yakışmış di mi pembe?" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Alpaslan Öztürk Ebru Şancı
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