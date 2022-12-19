MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ebru Şancı Öztürk kimdir, nereli ve kaç yaşında? Eyüpspor oyuncusu Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı Öztürk 2. Sayfa'da!

Ebru Şancı Öztürk kimdir, nereli ve kaç yaşında? Eyüpspor oyuncusu Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı Öztürk 2. Sayfa'da!

19.12.2022 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ebru Şancı Öztürk, bugün (19 Aralık 2022 Pazartesi) 2. Sayfa magazin programında Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in konuğu oldu. Eyüpspor oyuncusu Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı Öztürk 2. Sayfa'ya konuk olması nedeniyle vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Ebru Şancı Öztürk kimdir? İşte Eyüpspor futbolcusu Alpaslan Öztürk ile eşi Ebru Şancı Öztürk hakkında merak edilenler...

Ebru Şancı Öztürk kimdir, nereli ve kaç yaşında? Eyüpspor oyuncusu Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı Öztürk 2. Sayfa'da!

Ebru Şancı Öztürk, bugün TV 8'de canlı olarak ekrana gelen 2. Sayfa magazin programına konuk oldu. Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in sorularını canlı yayında yanıtlayan Ebru Şancı Öztürk merak konusu oldu. Alpaslan Öztürk de internette araştırılmaya başlandı. İşte Ebru Şancı Öztürk ve Alpaslan Öztürk hakkında merak edilenler...

EBRU ŞANCI ÖZTÜRK KİMDİR?

Ebru Şancı Öztürk, 31 Ağustos 1981 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

Türk model, sunucu ve oyuncu olan Ebru Şancı Öztürk, 16 yaşında model olarak podyumlarda yer almaya başladı.

18 yaşında Brezilya’daki 2001 Miss Globe güzellik yarışmasında birinci olan Ebru Şancı Öztürk, New York'ta kariyerini sürdürdükten sonra 2010 yılı sonlarında Türkiye'ye kesin dönüş yaptı.

Ebru Şancı Öztürk burada modellik ve oyunculuk yapmayı sürdürdü.

Ebru Şancı, 7 Eylül 2015 tarihinde futbolcu Alpaslan Öztürk ile Eskişehir'de evlendi. Ardından Belçika'da bir şatoda düğün töreni yapıldı.

212

2. SAYFA'NIN KONUĞU EBRU ŞANCI'NIN EŞİ ALPASLAN ÖZTÜRK KİMDİR?

Alpaslan Öztürk 16 Temmuz 1993 yılında Belçika, Anvers'ta dünyaya geldi.

Alpaslan Öztürk, Süper Lig takımlarından Galatasaray'da oynamıştır.

Alpaslan Öztürk şu an 1. Lig takımlarından Eyüpspor'da forma giymektedir.

İşte Alpaslan Öztürk'ün forma giydiği takımlar:

Altyapı kariyeri:

Berchem Sport
200?-2009 Beerschot AC
2009-2011 Birmingham City

Profesyonel kariyeri:

2011 Birmingham City
2011-2013 Beerschot
2013-2016 Standard Liège
2014-2015 → Kasımpaşa (kiralık)
2015-2016 → Eskişehirspor (kiralık)
2017-2018 Elazığspor
2018-2021 Göztepe
2021- 2022 Galatasaray
2022- Eyüpspor

Milli Takım kariyeri:

2010 Türkiye U-18
2010-2011 Belçika U-18
2011-2012 Belçika U-19
2012-2013 Belçika U-21
2013-2014 Türkiye U-20
2013-2014 Türkiye U-21
2014 Türkiye Türkiye A2
2021- Türkiye

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kocasıyla ilgili bomba sözler! "Çok itici... Maçta mesaj atıyorum"Kocasıyla ilgili bomba sözler! "Çok itici... Maçta mesaj atıyorum"
İç çamaşırıyla denize girdi! Göğüs ucunu...İç çamaşırıyla denize girdi! Göğüs ucunu...
Hasan Can'ın şaşkına çeviren grup ilişki anısı! "2 kadın dört..."Hasan Can'ın şaşkına çeviren grup ilişki anısı! "2 kadın dört..."
Anahtar Kelimeler:
Alpaslan Öztürk Ebru Şancı 2. sayfa magazin yaşında ele

En Çok Okunan Haberler

Messi'ye giydirilen kıyafet gündem oldu!

Messi'ye giydirilen kıyafet gündem oldu!

8 yıl sonra emekli maaşı kesildi! Nedenini araştırınca...

8 yıl sonra emekli maaşı kesildi! Nedenini araştırınca...

Ne zaman kar yağacak? İstanbul dahil 10 il için önemli uyarı

Ne zaman kar yağacak? İstanbul dahil 10 il için önemli uyarı

Ödül töreninde skandal davranış!

Ödül töreninde skandal davranış!

%100'lük zam sonrası büyük tuzak!

%100'lük zam sonrası büyük tuzak!

Dünya bu kehanetle çalkalanıyor! Olacakları 7 sene önceden bildi

Dünya bu kehanetle çalkalanıyor! Olacakları 7 sene önceden bildi

İlginizi Çekebilir

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Yılan Hikâyesi'nin Memoli'sinden olay seks itirafı! "Açık havada.."

Yılan Hikâyesi'nin Memoli'sinden olay seks itirafı! "Açık havada.."

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...

24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.