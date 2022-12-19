Ebru Şancı Öztürk kimdir, nereli ve kaç yaşında? Eyüpspor oyuncusu Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı Öztürk 2. Sayfa'da!

Ebru Şancı Öztürk, bugün TV 8'de canlı olarak ekrana gelen 2. Sayfa magazin programına konuk oldu. Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in sorularını canlı yayında yanıtlayan Ebru Şancı Öztürk merak konusu oldu. Alpaslan Öztürk de internette araştırılmaya başlandı. İşte Ebru Şancı Öztürk ve Alpaslan Öztürk hakkında merak edilenler...

EBRU ŞANCI ÖZTÜRK KİMDİR?

Ebru Şancı Öztürk, 31 Ağustos 1981 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

Türk model, sunucu ve oyuncu olan Ebru Şancı Öztürk, 16 yaşında model olarak podyumlarda yer almaya başladı.

18 yaşında Brezilya’daki 2001 Miss Globe güzellik yarışmasında birinci olan Ebru Şancı Öztürk, New York'ta kariyerini sürdürdükten sonra 2010 yılı sonlarında Türkiye'ye kesin dönüş yaptı.

Ebru Şancı Öztürk burada modellik ve oyunculuk yapmayı sürdürdü.

Ebru Şancı, 7 Eylül 2015 tarihinde futbolcu Alpaslan Öztürk ile Eskişehir'de evlendi. Ardından Belçika'da bir şatoda düğün töreni yapıldı.

2. SAYFA'NIN KONUĞU EBRU ŞANCI'NIN EŞİ ALPASLAN ÖZTÜRK KİMDİR?

Alpaslan Öztürk 16 Temmuz 1993 yılında Belçika, Anvers'ta dünyaya geldi.

Alpaslan Öztürk, Süper Lig takımlarından Galatasaray'da oynamıştır.

Alpaslan Öztürk şu an 1. Lig takımlarından Eyüpspor'da forma giymektedir.

İşte Alpaslan Öztürk'ün forma giydiği takımlar:

Altyapı kariyeri:

Berchem Sport

200?-2009 Beerschot AC

2009-2011 Birmingham City

Profesyonel kariyeri:

2011 Birmingham City

2011-2013 Beerschot

2013-2016 Standard Liège

2014-2015 → Kasımpaşa (kiralık)

2015-2016 → Eskişehirspor (kiralık)

2017-2018 Elazığspor

2018-2021 Göztepe

2021- 2022 Galatasaray

2022- Eyüpspor

Milli Takım kariyeri:

2010 Türkiye U-18

2010-2011 Belçika U-18

2011-2012 Belçika U-19

2012-2013 Belçika U-21

2013-2014 Türkiye U-20

2013-2014 Türkiye U-21

2014 Türkiye Türkiye A2

2021- Türkiye

