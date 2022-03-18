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Ebru Yaşar milyonluk kolyesiyle çok konuşulmuştu! Fiyatı ortaya çıkınca ilk iş...

18.03.2022 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İki ay önce düşerek diz kapağını kıran Ebru Yaşar, önceki akşam Akmerkez’de mücevherci çıkışı görüntülendi. Son sahnesinde taktığı 1 milyon TL değerindeki kolyenin fiyatı çok konuşulan Yaşar, "Onu değiştirmeye geldim" dedi.

Ebru Yaşar milyonluk kolyesiyle çok konuşulmuştu! Fiyatı ortaya çıkınca ilk iş...

Ünlü şarkıcı Ebru Yaşar, önceki akşam Akmerkez’de bir mücevherci çıkışı objektiflere takıldı. Artık kırmızı giymeyeceğini açıklayan Yaşar, beyazlar içinde görüntülenirken, “Evden çıkarken baktım her şeyim bembeyaz olmuş. Artık kırmızı giymiyorum. Maşallah deyin bu beyaza da bir şey olmasın. Çok severim beyaz giymeyi. Her şeyi toparlıyoruz. Yetişebildiğim kadar işlere de yetişmeye çalışıyorum “ ifadelerini kullandı.

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Son sahnesinde taktığı 1 milyon TL değerindeki kolyenin fiyatı çok konuşulan Yaşar, "Burada değiştireceğim bir şey vardı. Aslında onu değiştirmeye geldim. Buradan bir şey almıyorum, değiştirmem vardı. Kolyem de belki marka bir kolye olduğu için konuşuldu. Ben fiyatını hiç bilmiyorum. Hediye aslında, çok eski alınmış bir hediyeydi. Takamamıştım ne zamandır. Fırsat oldu taktım. Aslında kıyafetlerimin üzerine takılar takıyorum. Ben günlük spor kıyafetlerin üzerine de takmayı seviyorum. Kombin ediyorum yani" dedi.

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Marka tutkunu olup olmadığı sorulan Yaşar, "Marka takıntım yok. Ama güzel şeyleri seviyorum. Markalar moda öncülüğünü çok güzel yapıyor. Markalar kaliteli oluyor. Bazen işte imkanlarımız el verdiği zaman marka alıyoruz. Markayı da çok uzun süre giyiniyoruz. Ben aldığım zaman çok uzun yıllar kullanıyorum markayı. Çöpe atılmış gibi bir şey görmüyorum. Kıymet veriyorum, iyi kullanmaya çalışıyorum ürünlerimi" dedi.


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Ebru Yaşar
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