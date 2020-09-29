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EBYÜ Senatosu Ermenistan’ı kınadı

ERZİNCAN HABERLERİ  | 29.09.2020 12:10 | Son Güncelleme

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Senatosu Ermenistan’ı kınadı.Senatonun aldığı kararla şu kınama metni yayımlandı:“Geçmişte sivil katliama imza atan Ermenistan, bugün de Azerbaycan toprağında uluslararası hukuka aykırı olarak sürdürdüğü işgal sonucunda masum sivilleri hedef almaktadır.

EBYÜ Senatosu Ermenistan’ı kınadı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Senatosu Ermenistan’ı kınadı.
Senatonun aldığı kararla şu kınama metni yayımlandı:
“Geçmişte sivil katliama imza atan Ermenistan, bugün de Azerbaycan toprağında uluslararası hukuka aykırı olarak sürdürdüğü işgal sonucunda masum sivilleri hedef almaktadır. İşgalci Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırıları kabul edilemezdir. Uluslararası hukukun açık ihlali olan ve sivil kayıplara yol açan Ermeni saldırısını şiddetle kınıyoruz.
İki devlet, tek millet anlayışıyla her daim huzur ve istikrarın savunucusu olan Türkiye, şimdiye kadar olduğu gibi, bugün ve yarın da bölgede barış ve huzurdan uzak her türlü eylemin karşısında durarak tüm gücüyle can Azerbaycan’ımızın yanında olmaya devam edecektir.
Bu vesileyle Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ailesi olarak dost ve kardeş Azerbaycan halkına taziyelerimizi iletiyor, saldırılarda şehit olan kardeşlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.”

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