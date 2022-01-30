MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ece Erken ağlayarak anlattı! "Ayağına sıkmış zaten, yürüyemiyor, daha niye sıkıyor?"

Ece Erken ağlayarak anlattı! "Ayağına sıkmış zaten, yürüyemiyor, daha niye sıkıyor?"

30.01.2022 07:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesi sonrası dünyası yıkılan Ece Erken ağlayarak yaşadıklarını anlattı. Show Haber Genel Yayın Yönetmeni Rıdvan Bıyık'a konuşan ünlü sunucu Ece Erken eşinin 65 bin lira için öldürülmediğini öne sürdü. Ece Erken "Ayağına sıkmış zaten, yürüyemiyor, daha niye sıkıyor?" diyerek isyan etti.

Ece Erken ağlayarak anlattı! "Ayağına sıkmış zaten, yürüyemiyor, daha niye sıkıyor?"

Şafak Mahmutyazıcıoğlu ölümünün ardından tüm gözler Ece Erken'e çevrildi. Ece Erken Show Haber Genel Yayın Yönetmeni Rıdvan Bıyık'a konuştu. Ünlü sunucu Ece Erken konuşmakta zorlanırken "O benim canım, hayat arkadaşımdı. İnanamıyorum, boş yere gitti. Benim oğluma benden iyi bakardı o" dedi.

Konuşurken hıçkırıklara boğulan ünlü sunucu, "Evden nasıl çıktığımı bilmiyorum, taksiye bindim. Dediler ki 'ayağından vuruldu korkma, bir şeyi yok'. Dedim ki, 'en kötü sakat kalır, ben ona bakarım'. Beni yaşarken öldürdüler. Çocuklarına aşıktı" açıklaması yaptı.

"ÇOK KORKUYORUM"

Ece Erken İçişleri Bakanı'na da seslenerek "Öncelikle teşekkür ediyorum. Çok korkuyorum, çabuk çıkacaklar diye. Bu planlı..." dedi.

"Biz birlikte yaşlanacağız diyorduk. Son nefesimi yanında vereceğim. Keşke ben ölseydim. Hâlâ inanamıyorum..." diyen Ece Erken eşiyle son konuşmasını anlattı:

Ece Erken ile küs olan Demet Akalın, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldüğünü duyunca... "Ayaklarının dibine sarıldı"Ece Erken ile küs olan Demet Akalın, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldüğünü duyunca... "Ayaklarının dibine sarıldı"

"İÇİME DOĞDU"

O geceyi anlatan Ece Erken, "Beni her toplantıya götürürdü. O gün getirmedi. Oturur beklerdim onu. Kocamı 12.15'te aradım, 'niye aramadın bu saate kadar' dedim. 'Aşkım gazeteciler var, başkan (Fikret Orman) gitti çok oldu' dedi. İçime doğdu 12.30'da tekrar görüntülü aradım 'neredesin niye çıkmadın' diyecektim. Telefonu açmadı. Hastaneye gittim. Ben girdiğimde bir kolumdan birisi bir kolumdan birisi tutuyordu, 'kaybettik' diyordu."

kmtr

"ŞAFAK O PARAYI CEBİNDEN VERİRDİ"

65 bin lira tartışmalarına ilişkin de konuşan Ece Erken, "İnanmıyorum. 65 bin lirayı Şafak cebinden verirdi. Öyle olmazdı. Davaya bakacak hakime sesleniyorum. Ayağına sıkmış zaten, yürüyemiyor, daha niye sıkıyor? Bir kere sıkmışsın defol git. Sen niye her yerine sıkıyorsun? Duran adamın ayağına sıkılırsa cinayete teşebbüs. Bu adam 10 yılda çıkarsa hakkımı helal etmiyorum" dedi.

3329726_eff3d3fb5a583728f3c6732fd3fc2a6a

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aynur Aydın'ın klibindeki cinsel fantezi sahneleri tartışma yarattıAynur Aydın'ın klibindeki cinsel fantezi sahneleri tartışma yarattı
Ünlü profesörler isyan etti: Bunların hepsi yalanÜnlü profesörler isyan etti: Bunların hepsi yalan
Maske Kimsin Sen hangi ünlü çıktı?Maske Kimsin Sen hangi ünlü çıktı?
Anahtar Kelimeler:
Ece Erken
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bursa'da görüldü, bir ilk! Kunduz sandılar ama gerçek çok başka çıktı

Bursa'da görüldü, bir ilk! Kunduz sandılar ama gerçek çok başka çıktı

Göz gözü görmüyor! 10 metreye kadar düştü

Göz gözü görmüyor! 10 metreye kadar düştü

Sokak ortasında çifte cinayet! Kulağı da kesilmiş halde...

Sokak ortasında çifte cinayet! Kulağı da kesilmiş halde...

Herkes isyan ediyordu! Elektrik faturaları ile ilgili flaş talep

Herkes isyan ediyordu! Elektrik faturaları ile ilgili flaş talep

Ünlü fenomen altın dişleri ve milyonluk aracıyla dikkat çekti

Ünlü fenomen altın dişleri ve milyonluk aracıyla dikkat çekti

Askeri helikopter havalandı! Küçük çocuk köpek saldırısında yaralandı

Askeri helikopter havalandı! Küçük çocuk köpek saldırısında yaralandı

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Filtresiz yakalandı! Görenler şaştı kaldı

Filtresiz yakalandı! Görenler şaştı kaldı

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Cinsel ilişki itirafı şaşırtmıştı! Bikinili pozları olay oldu

Cinsel ilişki itirafı şaşırtmıştı! Bikinili pozları olay oldu

Ece Erken kahroldu! İlk sözleri...

Ece Erken kahroldu! İlk sözleri...

Ölümü sonrası yeni detaylar ortaya çıktı! Öldürüldüğü mekan...

Ölümü sonrası yeni detaylar ortaya çıktı! Öldürüldüğü mekan...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.