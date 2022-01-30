Ece Erken ağlayarak anlattı! "Ayağına sıkmış zaten, yürüyemiyor, daha niye sıkıyor?"

Şafak Mahmutyazıcıoğlu ölümünün ardından tüm gözler Ece Erken'e çevrildi. Ece Erken Show Haber Genel Yayın Yönetmeni Rıdvan Bıyık'a konuştu. Ünlü sunucu Ece Erken konuşmakta zorlanırken "O benim canım, hayat arkadaşımdı. İnanamıyorum, boş yere gitti. Benim oğluma benden iyi bakardı o" dedi.

Konuşurken hıçkırıklara boğulan ünlü sunucu, "Evden nasıl çıktığımı bilmiyorum, taksiye bindim. Dediler ki 'ayağından vuruldu korkma, bir şeyi yok'. Dedim ki, 'en kötü sakat kalır, ben ona bakarım'. Beni yaşarken öldürdüler. Çocuklarına aşıktı" açıklaması yaptı.

"ÇOK KORKUYORUM"

Ece Erken İçişleri Bakanı'na da seslenerek "Öncelikle teşekkür ediyorum. Çok korkuyorum, çabuk çıkacaklar diye. Bu planlı..." dedi.

"Biz birlikte yaşlanacağız diyorduk. Son nefesimi yanında vereceğim. Keşke ben ölseydim. Hâlâ inanamıyorum..." diyen Ece Erken eşiyle son konuşmasını anlattı:

"İÇİME DOĞDU"

O geceyi anlatan Ece Erken, "Beni her toplantıya götürürdü. O gün getirmedi. Oturur beklerdim onu. Kocamı 12.15'te aradım, 'niye aramadın bu saate kadar' dedim. 'Aşkım gazeteciler var, başkan (Fikret Orman) gitti çok oldu' dedi. İçime doğdu 12.30'da tekrar görüntülü aradım 'neredesin niye çıkmadın' diyecektim. Telefonu açmadı. Hastaneye gittim. Ben girdiğimde bir kolumdan birisi bir kolumdan birisi tutuyordu, 'kaybettik' diyordu."

"ŞAFAK O PARAYI CEBİNDEN VERİRDİ"

65 bin lira tartışmalarına ilişkin de konuşan Ece Erken, "İnanmıyorum. 65 bin lirayı Şafak cebinden verirdi. Öyle olmazdı. Davaya bakacak hakime sesleniyorum. Ayağına sıkmış zaten, yürüyemiyor, daha niye sıkıyor? Bir kere sıkmışsın defol git. Sen niye her yerine sıkıyorsun? Duran adamın ayağına sıkılırsa cinayete teşebbüs. Bu adam 10 yılda çıkarsa hakkımı helal etmiyorum" dedi.





