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  4. Ece Erken, Alişan'ın programına gidince Seren Serengil kızdı! Arkadaşlık bitti

Ece Erken, Alişan'ın programına gidince Seren Serengil kızdı! Arkadaşlık bitti

26.05.2022 07:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesi sonrası cinayete ve Ece Erken'e dair her detayı canlı yayınlarda anlatan Seren Serengil'i kızdıran bir olay yaşandı. Ece Erken'in bu süreçte en büyük destekçisi olan Seren Serengil, Ece Erken'in Alişan'in programına çıkmaya karar vermesi sonrası arkadaşlığını bitirdi.

Ece Erken, Alişan'ın programına gidince Seren Serengil kızdı! Arkadaşlık bitti

Ece Erken eşiŞafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesi sonrası ilk kez eski dostu Alişan'ın programına çıktı. Bu durum ise Ece Erken'in en büyük destekçisi olan Seren Serengil'i rahatsız etti.

Seren Serengil ile Ece Erken arasındaki arkadaşlık Alişan'in programı yüzünden bozuldu. Birkaç gün önce de ekranlara döneceğini açıklayan Erken, yaşadığı büyük acının ardından Alişan'ın programına konuk oldu. Erken canlı yayında da "Daha hazır değilim aslında ama sen olduğun için geldim. Bizim hukukumuzu tüm Türkiye" biliyor dedi.

Bu olaydan sonra Seren Serengil, Ece Erken'i takip etmeyi bıraktı.

Seren Serengil, Ece Erken'in ölen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli'ye seslendiSeren Serengil, Ece Erken'in ölen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli'ye seslendi

Konuyla ilgili bir takipçisinin sorusuna da "Öyle uygun gördüm" cevabını verdi. Bu hamle sonrası Erken de Serengil'i takip etmeyi bıraktı.

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EKRANLARA DÖNMEYE HAZIRLANIYOR

Şimdilerde zor günleri atlatmaya çalışan ve eşinin mirasını reddeden Ece Erken, sosyal medya hesabından Mahmutyazıcıoğlu soyadını da "Yaşananlardan sonra bazı akrabalarıyla aynı soyadını taşımamak için" diyerek silmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Alişan Ece Erken Seren Serengil
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