Seren Serengil, Ece Erken'in ölen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli'ye seslendi

Ece Erken eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünün ardından miras işleri ve borçlarla sorunlar yaşıyor. Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüne sebebiyet veren kişi tarafından hesabına bloke konulduğunu iddia eden Ece Erken paylaşımında "Şu an oğlumu çocuk oteline götürüyorum bir bakıyorum hesabıma bloke gelmiş. Neden çünkü Şafak'a abi diyen, peşinde gezen, param yok bana Ö. Kuzu'dan borç alan diyen, ölümüne sebebiyet veren şahıs tedbir kararı aldırmış" ifadelerini kullanmıştı.

Bloke konulduğu için eksi hesapta görülen 22 milyon TL'lik bakiyesinin görüntüsünü paylaşan Ece Erken ile ilgili Seren Serengil yeni açıklama yaptı. Serengil daha önce hedef gösterdiği Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli'ye seslendi.

Seren Serengil açıklamasında "Mirastan vazgeçirmeye çalışıyorlar reddi miras yaptırmaya çalışıyorlar. Bence Benan Hanım'a sesleniyorum lütfen avukatları bir araya gelip... Haklarını birileri o birileri de bizde kalsın. Detaylar bende. Bu kız beş parasız kaldı" dedi.



