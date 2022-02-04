Ece Erken camii çıkışı yürümekte zorlandı! O isim yine yalnız bırakmadı

Ece Erken öldürülen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun yedisi için Hazreti Yuşa Camii’nde mevlit okutturdu. Mevlite Ece Erken’in yanı sıra bir süredir küs olduğu Demet Akalın, Ebru Destan, Emel Müftüoğlu, Seren Serengil ve yakınları katıldı.

Ece Erken, mevlitin yapıldığı Hazreti Yuşa Camii’ne yakınlarını koluna girerek geldi. Uçankuş'un haberine göre; yürümekte zorlanan Ece Erken, açıklama yapmadan ağlayarak camiye giriş yaptı.

Mevlit sonrası güçlükle kısa bir konuşma yapan Erken, “Sadece katiller yakalansın. Cezasını çeksin. Kocam…” dedi.

