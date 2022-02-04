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  4. Ece Erken camii çıkışı yürümekte zorlandı! O isim yine yalnız bırakmadı

Ece Erken camii çıkışı yürümekte zorlandı! O isim yine yalnız bırakmadı

04.02.2022 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ece Erken eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu için mevlit okuttu. Hazreti Yuşa Camii’ne gelen Ece Erken ayakta durmakta zorlanırken "Sadece katiller yakalansın" diyebildi. Ece Erken'i daha önce küs olduğu Demet Akalın burada da yalnız bırakmadı.

Ece Erken öldürülen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun yedisi için Hazreti Yuşa Camii’nde mevlit okutturdu. Mevlite Ece Erken’in yanı sıra bir süredir küs olduğu Demet Akalın, Ebru Destan, Emel Müftüoğlu, Seren Serengil ve yakınları katıldı.

Ece Erken, mevlitin yapıldığı Hazreti Yuşa Camii’ne yakınlarını koluna girerek geldi. Uçankuş'un haberine göre; yürümekte zorlanan Ece Erken, açıklama yapmadan ağlayarak camiye giriş yaptı.

Ece Erken ile küs olan Demet Akalın, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldüğünü duyunca... &quot;Ayaklarının dibine sarıldı&quot;Ece Erken ile küs olan Demet Akalın, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldüğünü duyunca... "Ayaklarının dibine sarıldı"

Mevlit sonrası güçlükle kısa bir konuşma yapan Erken, “Sadece katiller yakalansın. Cezasını çeksin. Kocam…” dedi.

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Demet Akalın Ece Erken
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