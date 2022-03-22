MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ece Erken'den küs olduğu Demet Akalın ile ilgili paylaşım! "İlk günden beri yanımdaydın"

Ece Erken'den küs olduğu Demet Akalın ile ilgili paylaşım! "İlk günden beri yanımdaydın"

22.03.2022 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu silahlı saldırıda kaybeden ünlü sunucu Ece Erken zor günleri atlatmak için ailesi, oğlu ve dostlarıyla zaman geçiriyor. Acısını zaman zaman sosyal medyadan paylaşan Ece Erken son olarak uzun yıllardır küs olduğu ancak ölüm haberini alır almaz evine gelen Demet Akalın ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Ece Erken'den küs olduğu Demet Akalın ile ilgili paylaşım! "İlk günden beri yanımdaydın"

Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 27 Ocak'ta saat 00.30 sıralarında Yeşilköy'de bir balıkçı restoranından çıkarken saldırıya uğrayıp hayatını kaybetti. Haberi aldığı anda yıkılan ve zor günler geçiren Ece Erken zaman zaman yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Eşinin ölümüyle yıkılan Ece Erken'i ilk günden beri yalnız bırakmayan isimlerin başında uzun süredir küs olduğu Demet Akalın bulunuyor. Demet Akalın Ece Erken ile küslüğünü unutmuştu ve Bali'nin anlatımıyla ilk günler şunlar yaşanmıştı: "Yılların küslüğü böyle bitti. Demet Akalın gerçek bir kötü gün dostu. Okan Kurt ile geldi Ece'nin ayaklarının dibine sarıldı. Tir tir titriyordu. Tepsilerle yemekler gönderdi. Helva dağıtmış, Kuran okutmuş."

ütktmtml

Demet Akalın günler geçse de Erken'in yanından ayrılmıyor. Ece Erken yaptığı paylaşımla Demet Akalın'a teşekkür etti.

Ece Erken ile küs olan Demet Akalın, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldüğünü duyunca... &quot;Ayaklarının dibine sarıldı&quot;Ece Erken ile küs olan Demet Akalın, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldüğünü duyunca... "Ayaklarının dibine sarıldı"

Erken paylaşımında "İlk günden beri yanımdaydın. Allan razı olsun. Dost herkes çıkıp gittiğinde çıkıp gelendir" yazdı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kanserle mücadele ediyordu! Korkutan haberKanserle mücadele ediyordu! Korkutan haber
AIDS'le mücadele ediyor denmişti! Esprili paylaşımı olay oldu AIDS'le mücadele ediyor denmişti! Esprili paylaşımı olay oldu
İç çamaşırı reklamında oynadı! "Ceketle çamaşır reklamında oynamak ne?"İç çamaşırı reklamında oynadı! "Ceketle çamaşır reklamında oynamak ne?"
Anahtar Kelimeler:
Demet Akalın Ece Erken
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bahar ne zaman gelecek? İşte yanıtı...

Bahar ne zaman gelecek? İşte yanıtı...

Kur korumalı mevduat sisteminde değişiklik

Kur korumalı mevduat sisteminde değişiklik

Bakan Soylu’dan flaş açıklama: Hedef İstanbul’du!

Bakan Soylu’dan flaş açıklama: Hedef İstanbul’du!

Ukraynalı kadınları bekleyen iğrenç tuzak!

Ukraynalı kadınları bekleyen iğrenç tuzak!

Türkiye'nin konuştuğu Dr. Tarımer suskunluğunu bozdu

Türkiye'nin konuştuğu Dr. Tarımer suskunluğunu bozdu

Sarışın kadınla yakalandı! Sözleri sunucuları kızdırdı

Sarışın kadınla yakalandı! Sözleri sunucuları kızdırdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.