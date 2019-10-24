MAGAZİN

Ece Erken'den Şeyma Subaşı'na olay sözler

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 10:04 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı'ya attığı mesajla gündeme gelen Şeyma Subaşı'na sunucu Ece Erken'den tepki geldi. 'Sevgilisiyle çıplaklığa varan boy boy fotoğraflar paylaşıyor' diyen Erken hızını alamadı ve 'dilenciliği bırak ' dedi.

Ece Erken'den Şeyma Subaşı'na olay sözler

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'ya katıldığı canlı yayın esnasında mesaj attı. O mesaj telefondan ekrana yansıdı! Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı'ya attığı mesajın ardından Ilıcalı, canlı yayında ne yapacağını bilemedi.

Subaşı'nın mesajı gündeme bomba gibi düştü. Bu olayla ilgili bir yorum da Ece Erken'den geldi. Erken Şeyma Subaşı için çok ağır konuştu:

Acun Ilıcalı canlı yayında Şeyma Subaşı'ndan mesaj gelince ne yapacağını bilemedi!Acun Ilıcalı canlı yayında Şeyma Subaşı'ndan mesaj gelince ne yapacağını bilemedi!

"Ben güçlü kadın seviyorum. Bir erkeğe bağlı olmayan kadın seviyorum. Boşanmış artık... Deli gibi nafaka alıyor... Sevgili yapmış... Sevgilisiyle çıplaklığa varan boy boy fotoğraflar paylaşıyor bir yandan da eski eşle sürekli muhabbeti. Belki de canlı yayında olduğunu bildiği Acun'un rezil olması için yollanan bir mesaj. O mesajda çocuğun okul masrafı yok. Senin Miami otelin var...

"DİLENCİLİĞİ BIRAK"

Artık bu kadar da dilenciliğe düşmemeli bu durum. Biz kadınları rezil eden kadınların ortada olmamasını rica edeceğim. Bizim çalışmamız, kuvvetli olmamız ve erkeğin eline bakmamamız gerekiyor... Acun'un parası, senin değil Melisa'nın parası. Güçlü kadın olun. Çalışın, ekmeğinizi kazanın. Bir erkekten Miami'deki otel paramı öde diyecek kadar ezilmeyin, düşmeyin, rezil olmayın..."

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ece erken Şeyma Subaşı şeyma subaşı sevgilisi şeyma subaşı acun ılıcalı

En Çok Okunan Haberler

Eski belediye başkanı bakan yardımcısı oldu!

Eski belediye başkanı bakan yardımcısı oldu!

Şampiyonlar Ligi'nde dev geri dönüş!

Şampiyonlar Ligi'nde dev geri dönüş!

DEAŞ'lı gelin ve kaynana yakalandı! İkisi de Türk çıktı!

DEAŞ'lı gelin ve kaynana yakalandı! İkisi de Türk çıktı!

Trump'tan teröriste 'özel' teşekkür!

Trump'tan teröriste 'özel' teşekkür!

Olay olan paylaşım! TikTok rekoru kırdı

Olay olan paylaşım! TikTok rekoru kırdı

Kritik açıklama sonrası dolar güne nasıl başladı?

Kritik açıklama sonrası dolar güne nasıl başladı?

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bu hali olay oldu! 'O kadar kilo almadım ama...'

Bu hali olay oldu! 'O kadar kilo almadım ama...'

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bella Thorne'nun fotoğrafları cinsel içerikli filmde kullanıldı

Ünlü oyuncuya şok! Sesi ve pozları cinsel içerikli filmde kullanıldı

Hadise'nin kolyesi sevgilisinin hediyesi mi?

Kolye sevgiliden mi hediye?

Seren Serengil Yasemin Kutsi Aslan'a dava açmıştı! Flaş gelişme

'Onlar soyunacak biz üzüleceğiz' sözlerine yakalama çıktı!

Nesrin Cavadzade'den öpüşme sahnesi yorumu!

Öpüşme sahnesi hayranını üzünce...

Norm Ender'den 'Mekanın Sahibi şarkısı çalıntı' iddiasına yanıt! 'Bebelerin kurbanı olmayın'

Şarkı çalıntı mı? Ve Norm Ender konuştu!

Selin Ciğerci'nin kına gecesi! Kına elbisesi olay oldu

Kınayı da yaktı! Kına elbisesi olay oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.