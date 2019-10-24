Ece Erken'den Şeyma Subaşı'na olay sözler

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'ya katıldığı canlı yayın esnasında mesaj attı. O mesaj telefondan ekrana yansıdı! Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı'ya attığı mesajın ardından Ilıcalı, canlı yayında ne yapacağını bilemedi.

Subaşı'nın mesajı gündeme bomba gibi düştü. Bu olayla ilgili bir yorum da Ece Erken'den geldi. Erken Şeyma Subaşı için çok ağır konuştu:

"Ben güçlü kadın seviyorum. Bir erkeğe bağlı olmayan kadın seviyorum. Boşanmış artık... Deli gibi nafaka alıyor... Sevgili yapmış... Sevgilisiyle çıplaklığa varan boy boy fotoğraflar paylaşıyor bir yandan da eski eşle sürekli muhabbeti. Belki de canlı yayında olduğunu bildiği Acun'un rezil olması için yollanan bir mesaj. O mesajda çocuğun okul masrafı yok. Senin Miami otelin var...

"DİLENCİLİĞİ BIRAK"

Artık bu kadar da dilenciliğe düşmemeli bu durum. Biz kadınları rezil eden kadınların ortada olmamasını rica edeceğim. Bizim çalışmamız, kuvvetli olmamız ve erkeğin eline bakmamamız gerekiyor... Acun'un parası, senin değil Melisa'nın parası. Güçlü kadın olun. Çalışın, ekmeğinizi kazanın. Bir erkekten Miami'deki otel paramı öde diyecek kadar ezilmeyin, düşmeyin, rezil olmayın..."