Ece Erken'den sonra sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu da konuştu

Ece Erken hakkındaki yasak aşk iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Erken’in, Fikret Orman'ın başkanlık döneminde Beşiktaş Spor Kulübü’nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliğini yapan avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’yla birlikte olduğu ortaya çıkmıştı.

Konuşulanlara göre; Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun, 15 yıllık eşi ve iki çocuğunun annesi Benan Hanım bu ilişkiyi öğrenince boşanma davası açtı.

Çıkan haberlerden sonra ise Ece Erken konuyla ilgili açıklama yaptı.

Geçtiğimiz günlerde isim vermeden biriyle birlikte olduğunu söyleyen Erken, "Ortada ne gizli ne de yasak bir şey yaşıyorum. Kısa bir zaman öncesine kadar sizlerle de paylaştım. İlişkimi çalışma arkadaşlarımdan aileme kadar herkes biliyor. Biz zaten birlikteliğimizi ortada yaşıyoruz." dedi.

Ece Erken'den sonra Şafak Mahmutyazıcıoğlu cephesinden de açıklama geldi.

Mahmutyazıcıoğlu avukatı aracılığıyla, "Müvekkilim hakkında devam eden hukuki sürecin 3. kişilerle bir alakası yoktur ve gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Erken daha önce, "Hayatımda hiç evli bir insanla birlikte olmadım, olmam da" demişti.

