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Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu ayrıldı! Ece Erken boşanma belgesini yayınladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2020 08:58 | Son Güncelleme

Son dönemde Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yaşadığı olaylı ilişkiyle gündemden düşmeyen Ece Erken, ayrılık kararı aldı. Ünlü sunucu, "Bu süreç bana ağır geldi ve ayrıldım. Herkese mutlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. Erken ayrıca, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kendisine verdiği boşanma davası belgesini de paylaştı.

Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu ayrıldı! Ece Erken boşanma belgesini yayınladı

Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu arasında sular durulmuyor. Beşiktaş'ın Fikret Orman dönemindeki yönetiminde görev alan Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile 'yasak aşk' yaşadığı iddia edilen Ece Erken, ilişkisini noktaladığını açıkladı.

Her fırsatta ilişkisinin arkasında olduğunu söyleyen ve beraberliklerinden önce açılan bir boşanma davasını dile getiren Erken, Instagram hesabından beraberliklerini bitirdiğini duyurdu.

"Bana verilen ve inandığım belgeyi (boşanma davası) paylaşıyorum. Eğer sahte bir belgeyse vicdanlarıyla herkesi başbaşa bırakıyorum" diyen Ece Erken sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ortada şiddetli geçimsizlikten açılan bir dava, elimde 'boşandılar' belgesi ve tüm ailenin, hanımefendinin öz kardeşinin bile yakinen bildiği bir ilişki vardı. Davada 800 bin dolarlar istenirken, benim basına yansımamla milyon dolara çıkmıştır.

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Zaten 'boşandılar' diye elimde belge olduğundan ve sonradan maddi açıdan itiraz edildiğini bilmediğim bir süreçte çok üzüldüm ve çok yıpratıldım.

EVİMİZİ BİLE KURMUŞTUK!

Geçen hafta ağabeyi Celal ve Şafak ile Bodrum'da yemek yedik. Yalıkavak'taki evini kurduk. Dava tamamen sonuçlanınca çocuklarla orada yaşamayı düşündük. Ama bu süreç bana o kadar ağır geldi ki, yakınlarımın bildiği üzere kendisinden ayrıldım.

Ece Erken: Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla ayrıldımEce Erken: Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla ayrıldım

Daha fazla bilmeden, kimse yorum yazsın istemedim. Peki neden bugüne kadar sustum. Çocuklar için... Ama baktım ki kimse benim evladımı düşünmüyor... Şafak'ın sadece hanımefendide bulunan 150 kiloluk fotoğrafı özel sayfalar verilip işiyle ilgili tehdit ediliyordu...

Kimsenin yuvasında gözüm olmadığı gibi, kimsenin mutsuzluğu, mutluluğum olamaz... Herkese mutlu olmasını diliyorum. Ve son olarak bana verilen ve inandığım belgeyi paylaşıyorum. Eğer sahte bir belgeyse vicdanlarıyla herkesi başbaşa bırakıyorum."

NE OLMUŞTU?

Sunucu Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun yasak aşkı geçtiğimiz haftalarda magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ece Erken, hakkında çıkan haberlerden sonra konuyla ilgili, "9 ay önce dava açılmış ve ayrı evlerde yaşıyorlar. Eşiyle aynı evde yaşayan biriyle birlikte olmadım" açıklamasını yapmıştı.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım ise adeta olay yaratmıştı. Gece yarısı evinin önüne gelip, araçlarına zarar verdiğini dile getiren Benan Mahmutyazıcıoğlu, Ece Erken hakkında tedbir kararı aldırdığını duyurmuştu.

O anları sosyal medya hesabından yayınlayan Mahmutyazıcıoğlu, şu ifadeleri kullanmıştı:

Gecenin bir yarısı evimizin önüne gelip, araçlarımıza zarar verenin kim olduğunu söylememe gerek yok sanırım... Unutmayın ki; bir gün herkes yaşayacak. Kimisi aldığı duaları, kimisi de aldığı ahları... Adalet herkese layık olduğunu veren bir erdemdir.

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Ece Erken senin için çok GEÇ. artık lütfen sus. kimse sana inanmıyor. sen kendini kurtaramazsin, boşa çabalama. sen milletin gözünün içine baka baka yalan soyledin.
bu kim ya bize ne Ece Ece Ece kötü örnekten başka bişey değil.
Şeytanın ve nefsinin oyuncağı olmuş bir fani. Ölüm var hesap günü var bunlardan haberin var mı?
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