Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu ayrıldı! Ece Erken boşanma belgesini yayınladı

Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu arasında sular durulmuyor. Beşiktaş'ın Fikret Orman dönemindeki yönetiminde görev alan Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile 'yasak aşk' yaşadığı iddia edilen Ece Erken, ilişkisini noktaladığını açıkladı.

Her fırsatta ilişkisinin arkasında olduğunu söyleyen ve beraberliklerinden önce açılan bir boşanma davasını dile getiren Erken, Instagram hesabından beraberliklerini bitirdiğini duyurdu.

"Bana verilen ve inandığım belgeyi (boşanma davası) paylaşıyorum. Eğer sahte bir belgeyse vicdanlarıyla herkesi başbaşa bırakıyorum" diyen Ece Erken sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ortada şiddetli geçimsizlikten açılan bir dava, elimde 'boşandılar' belgesi ve tüm ailenin, hanımefendinin öz kardeşinin bile yakinen bildiği bir ilişki vardı. Davada 800 bin dolarlar istenirken, benim basına yansımamla milyon dolara çıkmıştır.

Zaten 'boşandılar' diye elimde belge olduğundan ve sonradan maddi açıdan itiraz edildiğini bilmediğim bir süreçte çok üzüldüm ve çok yıpratıldım.

EVİMİZİ BİLE KURMUŞTUK!

Geçen hafta ağabeyi Celal ve Şafak ile Bodrum'da yemek yedik. Yalıkavak'taki evini kurduk. Dava tamamen sonuçlanınca çocuklarla orada yaşamayı düşündük. Ama bu süreç bana o kadar ağır geldi ki, yakınlarımın bildiği üzere kendisinden ayrıldım.