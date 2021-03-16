Ece Erken’in sözleri Alişan'ı kızdıracak!

Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan ünlü sunucu Ece Erken, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Ece Erken, Demet Akalın ve Alişan ile ilgili ilginç sözler söyledi.

42 yaşındaki sunucu Ece Erken, "Alişan ile neden küstünüz? Demet Akalın ile barıştığı için mi?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Hayır, barışma şeklinden dolayı küstüm. Alişan, Demet ile ilgili hepimize ağır laflar söylerdi. Söylemiş de olabilir, sonra barışmış da olabilir. Ama sonrasında ağlayarak barışması daha iki gün önce tweetler atıp, fotoğraflar koyması beni rahatsız etti. Allah çok mutlu etsin, bence doğrusu bu. Demet ile çok anlaşıyorlar, yakışıyorlar. Allah dostluklarını bozmasın."

