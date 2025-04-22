Esra Erol'un kardeşi Eda Erol nişanlandı! Nişan elbisesinin belden aşağısına yorum yağdı

Bir dönem Alişan ile yaşadığı aşkla hafızalara kazınan Eda Erol evlilik yolunda ilk adımı attı. 39 yaşındaki Eda Erol, geçtiğimiz günlerde pilot sevgilisi Ekrem Karaçayır ile nişanlandı.

Eda Erol ile Ekrem Karaçayır aile arasında gerçekleşen sade bir törenle nişanlandı.

Çift, nişandan kareleri sosyal medya hesaplarından takipçilerinin beğenisine sundu. Erol'un yeni fotoğraflarına kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

Eda Erol'un beyaz nişan kıyafeti ise takipçilerini ikiye böldü. Eda Erol'un kıyafetinin bel kısmını görenler "Bu kıyafet hiç olmamış", "Sanki basenlerine bir şey koymuş gibi", "Bu elbiseyi bir ben mi beğenmedim" dedi.



Eda Erol'un değişimine dair de yorumlar gecikmedi. Erol'a "Estetik ne kötü olmuş nişanlısı yanında küçük kalmış" yorumları yapıldı.