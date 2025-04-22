MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Esra Erol'un kardeşi Eda Erol nişanlandı! Nişan elbisesinin belden aşağısına yorum yağdı

Esra Erol'un kardeşi Eda Erol, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Ekrem Karaçayır ile nişanlandı. Eda Erol mutlu gününden pozlarını paylaşınca nişan kıyafetine yorum yağdı.

Esra Erol'un kardeşi Eda Erol nişanlandı! Nişan elbisesinin belden aşağısına yorum yağdı
Kubra Akalın

Bir dönem Alişan ile yaşadığı aşkla hafızalara kazınan Eda Erol evlilik yolunda ilk adımı attı. 39 yaşındaki Eda Erol, geçtiğimiz günlerde pilot sevgilisi Ekrem Karaçayır ile nişanlandı.

Eda Erol ile Ekrem Karaçayır aile arasında gerçekleşen sade bir törenle nişanlandı.

1

Çift, nişandan kareleri sosyal medya hesaplarından takipçilerinin beğenisine sundu. Erol'un yeni fotoğraflarına kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

2

Eda Erol'un beyaz nişan kıyafeti ise takipçilerini ikiye böldü. Eda Erol'un kıyafetinin bel kısmını görenler "Bu kıyafet hiç olmamış", "Sanki basenlerine bir şey koymuş gibi", "Bu elbiseyi bir ben mi beğenmedim" dedi.

3
Eda Erol'un değişimine dair de yorumlar gecikmedi. Erol'a "Estetik ne kötü olmuş nişanlısı yanında küçük kalmış" yorumları yapıldı.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tepki çeken poz! "Çocukların görüyor..."Tepki çeken poz! "Çocukların görüyor..."
Boykot edilen mekana gitmesi ünlüleri kızdırdı! Takibi bırakan bırakana...Boykot edilen mekana gitmesi ünlüleri kızdırdı! Takibi bırakan bırakana...

Anahtar Kelimeler:
Esra Erol Eda Erol
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tüm sürücüleri ilgilendiriyor! Hükümet düğmeye bastı: Bunu yapana af yok, normal cezadan daha fazla ödeyecek

Tüm sürücüleri ilgilendiriyor! Hükümet düğmeye bastı: Bunu yapana af yok, normal cezadan daha fazla ödeyecek

Dünyaca ünlü maden suyunda dışkıdan bulaşan bakteri bulundu!

Dünyaca ünlü maden suyunda dışkıdan bulaşan bakteri bulundu!

Eski vekilin oğlu annesini öldürmüştü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı

Eski vekilin oğlu annesini öldürmüştü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı

Gram altın ve ons altında bir rekor daha! 1 asgari ücret 3 çeyrek altın...

Gram altın ve ons altında bir rekor daha! 1 asgari ücret 3 çeyrek altın...

Başrol apar topar ayrıldı! Fenomen diziden final kararı

Başrol apar topar ayrıldı! Fenomen diziden final kararı

Kayserispor'un golcüsü Mourinho ile dalga geçti! F.Bahçe'li taraftarlardan tepki yağıyor

Kayserispor'un golcüsü Mourinho ile dalga geçti! F.Bahçe'li taraftarlardan tepki yağıyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.