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Ece Erken kendini savundu! 'Tapeleri olan bir kadın...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2020 14:04 | Son Güncelleme

Ece Erken, sunuculuk yaptığı programda evli ve 2 çocuk babası avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşadığını söyledi. Erken kendisine gelen eleştiriler üzerine yaptığı yeni açıklamada "Boşanmaya çalışan biriyle beraberim" dedi.

Ünlü sunucu Ece Erken'in evli ve iki çocuk babası olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşadığı haberleri gündeme bomba gibi düştü.

'Yasak aşk' olmadığını belirten Ece Erken ise canlı yayında "Ortada ne gizli ne de yasak bir şey yaşıyorum. Kısa bir zaman öncesine kadar sizlerle de paylaştım. İlişkimi çalışma arkadaşlarımdan aileme kadar herkes biliyor. Biz zaten birlikteliğimizi ortada yaşıyoruz" demişti.

Boşanma haberleriyle ve yeni ilişkisiyle gündeme gelen Mahmutyazıcıoğlu ise avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamasında "Evliliğin bitmesinde 3. kişilerin alakası yoktur" sözlerine yer vermişti.

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Ece Erken bugün yeniden Söylemezsem Olmaz programında bir açıklama yaptı. Erken açıklamasında "Evli biriyle değil, boşanmaya çalışan biriyle beraberim. Evliliği kurtarmak için çocuk yapmışlar ama olmamış. Bir dava 10 yıl da sürebilir, 10 yıl mı bekleyeyim? Aşkın cezası olmaz. Namus bekçiliği yapmıyoruz. Makyaj yapan erkek ve tapeleri olan bir kadın beni yargılıyor. Herkes kendine baksın" dedi.

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