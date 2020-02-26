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Ece Erken öfke kustu! 'Cinsel organını dünya ile paylaşan...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2020 14:59 | Son Güncelleme

Ece Erken, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla kendisine gelen eleştirilere öfke kustu.

Ece Erken öfke kustu! 'Cinsel organını dünya ile paylaşan...'

Ece Erken, geçtiğimiz gün Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile birlikte olduğunu itiraf etmişti. Gelen itirafın ardından, ünlü sunucu evli biriyle birlikte olduğu için eleştirilmişti. Ece Erken, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla kendisine gelen eleştirilere öfke kustu.

Erken, “Bir tarafta cinsel organını dünya ile paylaşan cinsiyetinin ne olduğunu bilmediğim biri. Ne gay ne erkek, adlandıramıyorum!” Bir tarafta ana avrat düz giden dinle dalga geçen geçmişi şimdiden kabarık biri. Bir tarafta tape’leri olan bir kadın. Allah düşmanın şereflisi, namuslusunu versin” diyerek bazı isimleri hedef aldı. Ünlü sunucu, yaptığı paylaşımı kısa süre sonra sildi.

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Uçakta çektiği müstehcen videosuyla olay yaratan Kerimcan Durmaz, Ece Erken için şunları söyledi:

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''Bugün bir haber gördüm sus! Beter olacaksın! Şey dermişim yuva yıkanın yuvası olmaz aşkım''

Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş ise Ece Erken için şunları söyledi:

Çeşme’de Reynmen rüzgarı

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"Birisi bana canlı yayına bağlanmak için para teklif eden sözde bir ilahiyatçı, diğerleri ise geçmişleri pek de temiz olmayan iki sözde insan... Dinime küfür eden müslüman olsa... Çok sevdiğim bir söz vardır ilk taşı günahsız olanınız atsın.."

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Anahtar Kelimeler:
ece erken, kerimcan durmaz, Şafak Mahmutyazıcıoğlu,

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
evli bir adamla birlikte olmaya utanmadın mı
Ece boşuna çırpınma, yaptığın çirkinlik hoş görülecek bir şey değil. Her gün ahkam kesiyordun ama işte halin ortada. Ha o şahısla evlenip mutlu bir hayat mı süreceksin? Hayır. O da sana yol verecek. Seni Davut Güloğlu bile beğenmedi, bıraktı. Bu da kısa sürede bırakacak. Senin gibiler düzgün biriyle evlenemez, mutlu olamaz. Hayatın böyle laklak yaparak geçecek.
kendi sütten çıkma ak kaşık
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