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  4. Ece Erken sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’na canlı yayında ters köşe yaptı

Ece Erken sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’na canlı yayında ters köşe yaptı

06.04.2021 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ece Erken, YouTube kanalındaki programına bu hafta ilişkileri olaylı bir şekilde başlayan sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu konuk etti. Ece Erken'in "Beni tanıdığına pişman mısın" sorusuna sevgilisi 3 kelimelik bir yanıt verdi.

Ece Erken sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’na canlı yayında ters köşe yaptı

Ünlü sunucu Ece Erken, YouTube kanalında yayınlanan programında olaylı bir ilişkisinin olduğu Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu konuk etti. Erken'in tüm sorularını içtenlikle yanıtlayan Mahmutayazıcıoğlu, "Beni tanıdığına pişman mısın?" sorusuna 3 kelimelik bir yanıt verdi.

Sunuculuğunu yaptığı Söylemezsem Olmaz programından ayrıldıktan sonra YouTube kanalı açan Ece Erken, programında sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu konuk etti. Yayın boyunca Beşiktaş kulübünün yönetim kadrosunda yer alan sevgilisine takım hakkında sorular soran Erken programın sonunda özle hayatıyla ilgili bir soru sordu.

ECE ERKEN SEVGİLİSİNE TERS KÖŞE YAPTI

Geçtiğimiz yıl sansasyonel bir şekilde aşk yaşamaya başladığı avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu programında ağırlayan Ece Erken, Beşiktaş kulübü hakkında birçok soru sorduğu sevgilisine programın sonunda ters köşe yaptı. Sevgilisine hayranlıkla bakan Erken "Beni tanıdığın için pişman mısın?" diye sordu. Şafak Mahmutyazıoğlu ise tüm sorularını içtenlikle yanıtladığı sevgilisine "Geç tanıştığıma pişmanım" diyerek sevgisini göstermiş oldu.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, programda Ece Erken'in yeni stüdyosu için para harcadığı yönündeki iddiayı "Buranın adresini daha bilmiyordum. Bu iddialara cevap olsun" diyerek yalanladı.

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Ece Erken
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reziller

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