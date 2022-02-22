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Ece Erken, Seyhan Soylu ve Nihat Doğan'ı affetmedi! İşte mahkemenin kararı

22.02.2022 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü sonrası Seyhan Soylu ve Nihat Doğan'ın sert eleştirilerini duyan Ece Erken soluğu savcılıkta almıştı. Ece Erken'in eşine uğursuz geldiğini ima eden Nihat Doğan hakkında Ece Erken 1 ay koruma kararı aldırdı.

Ece Erken, Seyhan Soylu ve Nihat Doğan'ı affetmedi! İşte mahkemenin kararı

Seyhan Soylu ve Nihat Doğan, Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesi sonrası sert açıklamalar yaptı. Doğan açıklamasının birinde "Ece soru işaretleri oluşturup net açıklama yapmıyor. Sevgili Ece bırak top çevirmeyi açık açık söyle. Kim bu işin içinde. Kocam bu yüzden öldürüldü de... Kaç para için kocan öldürüldü Ece? Bazı kadınlar bazı erkeklere uğursuz gelebilir. Adaletli olun. Metres hayatı yaşadı sonradan boşattırdı da aldı, doğrusu bu" dedi.

Ece Erken bu sözler sonrası soluğu savcılıkta aldı. Erken kendisi hakkında iftira niteliğinde asılsız ithamlarda bulundukları iddiasıyla Seyhan Soylu ile Nihat Doğan’dan şikayetçi oldu.

Nihat Doğan'dan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü sonrası olay sözler: Ece bırak top çevirmeyi...Nihat Doğan'dan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü sonrası olay sözler: Ece bırak top çevirmeyi...

"EŞİNDEN BOŞANMASAYDI..."

Akşam'dan Neslihan Keskin'in haberine göre; sunucuların ekranda sarf ettiği ‘Ece Erken aileye uğursuz geldi’, ‘Şafak eşinden boşanmasaydı, bu kara bulutlar gelmeyebilir miydi? sözlerinin itibarını zedelediği iddia eden Erken, 1 ay korunma kararı aldırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Nihat Doğan Ece Erken Seyhan Soylu
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