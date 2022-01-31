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Nihat Doğan'dan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü sonrası olay sözler: Ece bırak top çevirmeyi...

31.01.2022 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nihat Doğan eşi öldürülen Ece Erken'e sert çıktı. Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun öldürülmesiyle ilgili Ece Erken'in açıklamalarına tepki gösteren Nihat Doğan canlı yayında "Sevgili Ece bırak top çevirmeyi açık açık söyle. Kocam bu yüzden öldürüldü de..." diyerek sitem etti.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesi sonrası Ece Erken çeşitli açıklamalar yapmıştı. Ece Erken'in yaptığı açıklamalar Nihat Doğan'ı rahatsız etti. Al Sana Haber canlı yayınında isyan eden Nihat Doğan, Ece Erken'in Fatih Sipahi'yi hedef göstermesine sinirlendi.

65 bin lira tartışmalarına ilişkin konuşan Ece Erken, “İnanmıyorum. 65 bin lirayı Şafak cebinden verirdi. Öyle olmazdı" demişti. Ece Erken'in açıklamalarına sinirlenen Nihat Doğan şu sözleri söyledi:

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"KAÇ PARA İÇİN ÖLDÜRÜLDÜ KOCAN?"

"Ece soru işaretleri oluşturup net açıklama yapmıyor. Sevgili Ece bırak top çevirmeyi açık açık söyle. Kim bu işin içinde. Kocam bu yüzden öldürüldü de... Kaç para için kocan öldürüldü Ece? Acını paylaşıyorum sana sabır diliyorum ama bu kirli ilişki ağını açık açık anlat. Belki Benan hanım da bilmek istiyordur.

Bunlar bu işi hallettiler ganimeti paylaşamadılar mesele bu."

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Anahtar Kelimeler:
Nihat Doğan Ece Erken
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