Ece Erken yasak aşkıyla görüntülendi

Sunucu Ece Erken'in, Fikret Orman’ın başkanlık döneminde Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliğini yapan avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla birlikte olduğu ortaya çıktı.

Magazin kulislerinde konuşulan iddialara göre Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun, 15 yıllık eşi ve iki çocuğunun annesi Benan Hanım bu ilişkiyi öğrenince boşanma davası açtı.

ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU KİMDİR?

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 1980 yılında Rize'de dünyaya geldi. İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Kendi hukuk bürosu olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, birçok firmanın hukuk danışmanlığını yürütmektedir. Yaklaşık 1 yıl Fikret Orman döneminde Beşiktaş Spor Kulübü'nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliği yaptı. 15 yıllık evli olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 2 çocuk babası.



