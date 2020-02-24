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Ece Erken yasak aşkıyla görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2020 14:07 | Son Güncelleme

Ece Erken'in Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yasak aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. İkilinin Macaristan'ın başkenti Budapeşte çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

Ece Erken yasak aşkıyla görüntülendi

Sunucu Ece Erken'in, Fikret Orman’ın başkanlık döneminde Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliğini yapan avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla birlikte olduğu ortaya çıktı.

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Magazin kulislerinde konuşulan iddialara göre Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun, 15 yıllık eşi ve iki çocuğunun annesi Benan Hanım bu ilişkiyi öğrenince boşanma davası açtı.

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ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU KİMDİR?

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 1980 yılında Rize'de dünyaya geldi. İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Kendi hukuk bürosu olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, birçok firmanın hukuk danışmanlığını yürütmektedir. Yaklaşık 1 yıl Fikret Orman döneminde Beşiktaş Spor Kulübü'nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliği yaptı. 15 yıllık evli olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 2 çocuk babası.

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Anahtar Kelimeler:
ece erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu,

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Bu bayan programında pek çok kadın için ahlak üzerinden ahkam kesiyordu diye hatırlıyorum.
tüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü..........
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