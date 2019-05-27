Ece Gürsel: Soyunduğum için pişmanım

Haftasonu UçanKuş TV ekranlarında Dilşat Erdil’le Yaşama Dair programı sağlıklı yaşamın püf noktalarını verirken ağırladığı konuklarla da sohbetine renk katıyor.

Dilşat Erdil’in bu haftaki konuğu manken Ece Gürsel idi. Ece Gürsel, programda samimi açıklamalarda bulundu.

Mankenlikten şarkıcılığa geçen Ece Gürsel “eleştiriye maruz kaldınız mı?” sorusuna “Türk halkı beni eleştirmedi, Türkiye’de en iyi seslerinden biri olduğum için o yüzden eleştiremediler” dedi.

Mankenlik döneminden de bahseden Ece Gürsel “önceden soyundum, açık poz verdim ama şimdiki aklım olsa vermezdim” diyerek pişmanlığını dile getirdi.

