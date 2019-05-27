MAGAZİN

Ece Gürsel: Soyunduğum için pişmanım

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.05.2019 10:04 | Son Güncelleme

Mankenlik kariyerini uzun yıllar sürdüren ardından şarkıcı olan Ece Gürsel katıldığı programda samimi açıklamalar yaptı. Gürsel geçmişte soyunmuş olmasına dair de bir itirafta bulundu.

Ece Gürsel: Soyunduğum için pişmanım

Haftasonu UçanKuş TV ekranlarında Dilşat Erdil’le Yaşama Dair programı sağlıklı yaşamın püf noktalarını verirken ağırladığı konuklarla da sohbetine renk katıyor.

Dilşat Erdil’in bu haftaki konuğu manken Ece Gürsel idi. Ece Gürsel, programda samimi açıklamalarda bulundu.

Mankenlikten şarkıcılığa geçen Ece Gürsel “eleştiriye maruz kaldınız mı?” sorusuna “Türk halkı beni eleştirmedi, Türkiye’de en iyi seslerinden biri olduğum için o yüzden eleştiremediler” dedi.

Mankenlik döneminden de bahseden Ece Gürsel “önceden soyundum, açık poz verdim ama şimdiki aklım olsa vermezdim” diyerek pişmanlığını dile getirdi.

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