Ece Ronay kendisine 'Rihanna özentisi' diyen takipçisine verdiği sütyen yanıtıyla olay oldu

Mehmet Ali Erbil ile klip çekimi yapan ve ardından ünlü komedyenin mesajlarını ifşa eden Ece Ronay kısa süre sonra sevgilisinden hamile kalınca imam nikahı yaparak gündeme gelmişti. Ece Ronay karnı burnunda pozlarıyla dikkat çekiyor.

Genç fenomen son dönemde cesur hamilelik tarzıyla gündeme gelen Rihanna'nın tarzına benzer giyinerek pozlar verdi. İddialı pozlarını paylaşan Ece Ronay'a bir takipçisi "Rihanna özentisi" dedi.

Ece Ronay ise bu yoruma sessiz kalmadı.

Ece Ronay takipçisinin bu yorumuna "Evet yakında sütyenle gezeceğim patla" yanıtını verince gündem oldu.



