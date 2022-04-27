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Ece Ronay kendisine 'Rihanna özentisi' diyen takipçisine verdiği sütyen yanıtıyla olay oldu

27.04.2022 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğine dair iddialarla gündeme bomba gibi düşen Ece Ronay cesur hamilelik pozlarını paylaştı. Ece Ronay son dönemde iddialı hamilelik tarzıyla gündeme gelen Rihanna'ya özenmekle suçlanınca öyle bir yanıt verdi ki...

Ece Ronay kendisine 'Rihanna özentisi' diyen takipçisine verdiği sütyen yanıtıyla olay oldu

Mehmet Ali Erbil ile klip çekimi yapan ve ardından ünlü komedyenin mesajlarını ifşa eden Ece Ronay kısa süre sonra sevgilisinden hamile kalınca imam nikahı yaparak gündeme gelmişti. Ece Ronay karnı burnunda pozlarıyla dikkat çekiyor.

Genç fenomen son dönemde cesur hamilelik tarzıyla gündeme gelen Rihanna'nın tarzına benzer giyinerek pozlar verdi. İddialı pozlarını paylaşan Ece Ronay'a bir takipçisi "Rihanna özentisi" dedi.

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Ece Ronay ise bu yoruma sessiz kalmadı.

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Ece Ronay takipçisinin bu yorumuna "Evet yakında sütyenle gezeceğim patla" yanıtını verince gündem oldu.

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