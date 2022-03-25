Ece Ronay, TV 8'de ekrana gelen Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel'in sunduğu 2. Sayfa adlı magazin programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ünlü sosyal medya fenomeni yaptığı açıklamaların ardından merak konusu oldu. Ece Ronay kimdir? Nereli ve kaç yaşında? 2. Sayfa'nın konuğu Ece Ronay hamile mi? Eşi kimdir? sorularının yanıtına haberimizde ulaşabilirsiniz...

ECE RONAY KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Ece Ronay, 17 Kasım 1991 yılında Diyarbakır'da doğu. Beslenme ve Diyetik Bölümü mezunu olan Ronay, ilk olarak yayınladığı videolar ve paylaşımlarla tanındı.

Ece Ronay kısa sürede dikkat çekti ve yayınladığı şarkılarla geniş izlenme rakamlarına ulaştı.

Ece Ronay, çıkardığı Karpuz şarkısının ardından "Git Çatla" isimli şarkısıyla ismini daha geniş bir kitleye duyurmayı başardı.

ECE RONAY HAMİLE Mİ?

Ece Ronay, uzun zamandır aşk yaşadığı ve hamileliğinin ardından nikah masasına oturduğu eşi Mehmet Bilir ile beraberliklerini 2. Sayfa programında anlattı. Ece Ronay, 6 aylık hamile.

