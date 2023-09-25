Ece Ronay şiddet gördüğünü açıkladı! "İntihar etmeye de çalıştım" deyip fotoğrafını paylaştı

Mehmet Ali Erbil ile taciz davası olan fenomen Ece Ronay özel hayatıyla zaman zaman gündeme geliyordu. Mehmet Bilir ile evliliği kısa süren Ece Ronay son paylaşımıyla dikkat çekti.



Şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Ece Ronay eski eşi tarafından şiddet gördüğünü açıkladı. Eski eşi Mehmet Bilir hakkında uzaklaştırma kararı aldırmasına rağmen şiddetin devam ettiğini açıklayan Ronay şiddet gördüğü günden bir fotoğrafını da paylaştı.

Ece Ronay açıklamasında "Canıma tak etti" diyerek "Artık akli dengemi kaybetmeye başladım. Ben iyi olmazsam çocuğuma iyi bir hayat sunamam ve tek gayem Miran'a iyi bir hayat sunup s.ktir olup gitmek bu dünyadan. İntihar etmeye de çalıştım artık iyi değilim, başıma gelebilecek her şeyin sorumlusu eski eşimdir" dedi.

"DEFALARCA KEZ ÖLÜM TEHDİDİ ALDIM"

Ece Ronay devamında ise "Artık toparlandım bir gün intihar etti diye bir haber duyarsanız sakın inanmayın. Ben yaşamayı seviyorum. Kurtulamıyorum, maddi, manevi, psikolojik olarak tükendim" dedi.





