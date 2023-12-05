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  4. Ece Ronay silahlı saldırı hakkında ifade verdi! "Benim bu olaylarla bir alakam yok"

Ece Ronay silahlı saldırı hakkında ifade verdi! "Benim bu olaylarla bir alakam yok"

05.12.2023 10:05 | Son Güncelleme:
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Sosyal medya fenomeni Ece Ronay son günlerde gündemden düşmüyor. Kadıköy'de bulunan iş yerine yapılan silahlı saldırıyla ilgili ifade veren Ronay'ın ifadesinde "Birileri beni bu yaşanan olayların içine çekmeye çalışıyor. Benim bu olaylarla bir alakam yok" dediği öğrenildi.

Mehmet Ali Erbil'e açtığı taciz davasıyla tanınan Ece Ronay eski eşiyle son dönemde gerilim yaşamıştı. Bir oto galeriden bahsettikten sonra oraya yapılan silahlı saldırıyla dikkat çeken fenomen daha bu konu konuşulurken kendi güzellik merkezinin silahlı saldırıya uğramasıyla şoke oldu.

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki güzellik merkezine önceki gün düzenlenen silahlı saldırının ardından dün sabah saatlerinde Bağdat Caddesi'nde bulunan güzellik merkezine de kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Pazar günü kapalı olan merkezde, dün sabah iş yerine gelen çalışanlar camdaki kurşun izlerini fark etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yapılan incelemelerde iş yerine 3 merminin isabet ettiği belirlendi.

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Ece Ronay yaşanan saldırılarla ilgili Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde ifade verdi. Saldırganlardan şikayetçi olan Ronay ifadesinde, "Birileri, beni bu yaşanan olayların içine çekmeye çalışıyor. Benim bu olaylarla bir alakam yok" dediği öğrenildi.

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Ece Ronay, emniyet çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

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