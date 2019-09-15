Ece Seçkin 600 bin TL'lik hediyesini paylaştı! Yorumuna tepki yağdı

Şarkıcı Ece Seçkin 28. yaş gününü kutladı. Pilot olan nişanlısı Çağrı Terlemez, Seçkin'e 600 bin liralık Porsche marka bir araba aldı. Pahalı doğum günü hediyesini ilginç bir notla paylaşan Ece Seçkin, sosyal medyada tepki çekti.

Ünlü popçu, sevgilisinin doğum günü hediyesi olan Porsche marka arabanın fotoğrafını şu notla paylaştı:

"Boyumla dalga geçen tüm kızlara 1.50 şansı ve yere yakınlığı diliyorum. Buralar çok güzel kızlar, gelsenize..."

Paylaşımın ardından Seçkin'e sosyal medyada tepki yağdı.

Çoğu takipçi, "Keşke görgüsüzlüğün de boyun kadar kısa olsaydı" gibi yorumlarda bulundu.

