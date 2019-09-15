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Ece Seçkin 600 bin TL'lik hediyesini paylaştı! Yorumuna tepki yağdı

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 15.09.2019 13:33 | Son Güncelleme

Nişanlısının 600 bin liraya aldığı arabayı, "Boyumla dalga geçen tüm kızlara 1.50 şansı ve yere yakınlığı diliyorum" notuyla paylaşan Ece Seçkin'i, sosyal medya kullanıcıları yerden yere vurdu.

Ece Seçkin 600 bin TL'lik hediyesini paylaştı! Yorumuna tepki yağdı

Şarkıcı Ece Seçkin 28. yaş gününü kutladı. Pilot olan nişanlısı Çağrı Terlemez, Seçkin'e 600 bin liralık Porsche marka bir araba aldı. Pahalı doğum günü hediyesini ilginç bir notla paylaşan Ece Seçkin, sosyal medyada tepki çekti.

Ünlü popçu, sevgilisinin doğum günü hediyesi olan Porsche marka arabanın fotoğrafını şu notla paylaştı:

"Boyumla dalga geçen tüm kızlara 1.50 şansı ve yere yakınlığı diliyorum. Buralar çok güzel kızlar, gelsenize..."

600-bin-liralik-arabayi-tum-kizlara-1-50-sansi-12426564_904_m

Paylaşımın ardından Seçkin'e sosyal medyada tepki yağdı.

Çoğu takipçi, "Keşke görgüsüzlüğün de boyun kadar kısa olsaydı" gibi yorumlarda bulundu.

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Tepki çeken paylaşım! Özür diledi ama...Tepki çeken paylaşım! Özür diledi ama...
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Anahtar Kelimeler:
Ece Seçkin araba

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