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Ece Üner'in yerine Show Ana Haber'e gelen isim Dilara Gönder oldu

28.07.2021 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ece Üner'in geçtiğimiz ay Show Ana Haber sunuculuğundan ayrılmasıyla birlikte, yerine gelecek isim de merak konusu olmuştu. Yeni sezonda ünlü sunucunun yerine gelen isim, NTV Spor ve NTV'de sunuculuk yapan Dilara Gönder oldu.

Ece Üner'in yerine Show Ana Haber'e gelen isim Dilara Gönder oldu

Ece Üner, 7 yılı aşkın sürenin ardından Show Ana Haber sunuculuğundan ayrılma kararı almış ve ardından da Kanal D ile anlaşmıştı. Üner'in yerine gelen isim belli oldu.

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Show Ana Haber'in yeni sunucusu Dilara Gönder oldu.

Uzun yıllar NTV Spor ve NTV'de sunuculuk yapan Dilara Gönder, Haber Global'de yayınlanan haber yarışma programıyla, bir süre önce ekranlara dönmüştü.
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Başarılı sunucu Dilara Gönder, Eylül ayında yeni sezonla birlikte Show Ana Haber sunuculuğu görevini üstlenecek.


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Show TV
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