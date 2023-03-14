Ece Üner'in yorumu çok konuşulacak! 'Selin Ciğerci Konya'dan defol' sloganları gündem olmuştu! 'Erkek müritlerini taciz eden...'

Selin Ciğerci hafta sonu Konya'da kendi mağazasının açılışına katıldı. Güzellik merkezinin önüne gelen kalabalık grup, "Konya'dan defol" diyerek bağırmaya başladı. O esnada merkezde olan Ciğerci ise güvenlik güçleri tarafından çıkarıldı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Selin Ciğerci'ye destek mesajları yağdı.

Selin Ciğerci yaşananlardan sonra "Yaşadığım korku ve acıyı kelimelerle anlatmakta zorlanıyorum" dedi.

Spiker Ece Üner de bu haberi sunarken yaptığı yorumla gündem oldu. Ece Üner konuşmasında "Konya insanı misafirperver gittim gördüm. Gel ne olursan gel yeter ki Selin Ciğerci olma... Gururluydu ama linç edildi. Merkezi hizmet veremeden kapatıldı" dedi.

BADECİ ŞEYHİ VE KÖPEK KATİLİNİ HATIRLATTI

Ece Üner konuşmasının devamında ise "Burada linç girişiminde bulunan bir grup insana da sormak lazım; sayın Bülent Ersoy'un ziyaretinde böyle bir olay yaşandı mı? Konya'da erkek müritlerini taciz eden badeci şeyhe bu tepki verildi mi? Kafasına kürekle vura vura köpeğe işkence yapan kişi için aynı kalabalık toplandı mı? Protesto edenler o iş yerine ruhsat veren belediyeye oy vermedi mi? Niye estetik merkezine bu öfke?" diyerek isyan etti.

