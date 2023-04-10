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Ece Üner İYİ Parti'den milletvekili adayı oldu mu? "Amma yazdınız!" deyip son noktayı koydu

10.04.2023 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Mayıs seçimlerine az bir zaman kala dün siyasi partiler milletvekili aday listelerini YSK'ya iletti. İYİ Parti milletvekili adayı listesinin yayınlanmasının ardından ünlü spiker Ece Üner’in aday olduğu iddiası sosyal medya yer aldı. Üner, yaptığı paylaşımda iddialara yanıt verdi.

Ece Üner İYİ Parti'den milletvekili adayı oldu mu? "Amma yazdınız!" deyip son noktayı koydu

İYİ Parti milletvekili adayları dün Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edildi. Adaylar arasında avukat Ece Güner'in yer alması karışıklıklara neden oldu. Ünlü haber spikeri Ece Üner milletvekili adayı olduğu iddialarının sosyal medyada gündem olmasının ardından açıklama yaptı.

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"Amma yazdınız" diyen Üner açıklamasında "Acaba beni Sayın Ece Güner’le karıştırıyor olabilir misiniz? Çünkü avukat değilim. Sayın Erdoğan Toprak’la evli değilim, milletvekili adayı da değilim.. Sade ve sadece Ece Üner’im. İyi akşamlar" cümlelerine yer verdi.

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Üner ayrıca "Bu arada karışıklıkları gidermeye başlamışken devam edelim Sn. Ece Güner de Sn. Erdoğan Toprak’la artık evli değilmiş "dedi.

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