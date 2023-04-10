Ece Üner İYİ Parti'den milletvekili adayı oldu mu? "Amma yazdınız!" deyip son noktayı koydu

İYİ Parti milletvekili adayları dün Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edildi. Adaylar arasında avukat Ece Güner'in yer alması karışıklıklara neden oldu. Ünlü haber spikeri Ece Üner milletvekili adayı olduğu iddialarının sosyal medyada gündem olmasının ardından açıklama yaptı.

"Amma yazdınız" diyen Üner açıklamasında "Acaba beni Sayın Ece Güner’le karıştırıyor olabilir misiniz? Çünkü avukat değilim. Sayın Erdoğan Toprak’la evli değilim, milletvekili adayı da değilim.. Sade ve sadece Ece Üner’im. İyi akşamlar" cümlelerine yer verdi.

Üner ayrıca "Bu arada karışıklıkları gidermeye başlamışken devam edelim Sn. Ece Güner de Sn. Erdoğan Toprak’la artık evli değilmiş "dedi.

