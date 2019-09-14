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Ece Uslu'yu köpek ısırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 14:14 | Son Güncelleme

Çeşme'de bir arkadaşını ziyarete giden Ece Uslu'yu köpek ısırdı.

Ece Uslu'yu köpek ısırdı

Ece Uslu korku dolu anları “Bağlıydı ama benim de köpeğim olduğu için çözmelerini istedim. Havlayarak üzerime geldi. Korkmadığımı göstermek için kolumu uzattım. Bunu yapmamak gerekiyormuş. Kolumu kaptı, arkadaşlarım kurtardı. Onlar da çok üzüldü” sözleriyle anlattı.

Uslu, “Tek dişle kemiğime kadar girmiş. O anlarda biraz panik oldum. Hastanede tetanoz aşısı yapıldı ve ağrı kesici verdiler. Daha kötü olabilirdi. Şansıma ucuz kurtuldum. Röntgende de kemiğim temiz çıktı." dedi.

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Ece Uslu köpek ısırdı

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