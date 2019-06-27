Mynet Trend

Ece Vahapoğlu hamile olduğunu duyurdu

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 27.06.2019 11:37 | Son Güncelleme

Ece Vahapoğlu ve Cihan Alpay ilişkilerini geçtiğimiz yıl nikah masasına taşımıştı. Çift bebekleri olacağını sosyal medyadan duyurdu.

Ece Vahapoğlu hamile olduğunu duyurdu

Sunucu Ece Vahapoğlu, iş adamı Cihan Alpay ile Haziran 2018'de nikah masasına oturmuştu. Ünlü çiftten güzel haber geldi.

Güzel haberi sevenleriyle paylaşan Vahapoğlu fotoğrafının altına; Göbek değil bebek. Hamileliğimi neredeyse yarıladık. Karnımı fark edenlerin özel mesajlarına artık yetişemediğim için bu mutlu gelişmeyi bugün 4,5 aylık halimle paylaşıyorum' notunu düştü.

Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğrafa 'tebrik' yorumları yapıldı.

8 HAFTALIK HAMİLEYKEN BEBEĞİNİ KAYBETMİŞTİ

Ünlü sunucu geçtiğimiz yıl 8 haftalık hamileyken bebeğini kaybetmişti. Vahapoğlu kötü haberi şu sözlerle duyurmuştu: Doğanın verdiği hediyelere sevinmek kadar, geri aldıklarına da üzülmek hayatın bir parçası. Bizi sevince boğan küçük nabız artık atmıyor. Çok acı verse de, kabullenmekten başka çare yok. Sevginin ve inancın gücüyle yeniden umutlarımızı canlandıracağız. 'Küle döndüysen, yeniden güle dönmeyi bekle.'


Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Onur'dan Seda Sayan'a Yemekteyiz mesajıOnur'dan Seda Sayan'a Yemekteyiz mesajı
Kanal kanal gezen gelin adayı en sonunda bakın kimle evlendiKanal kanal gezen gelin adayı en sonunda bakın kimle evlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ece Vahapoğlu Ece Vahapoğlu hamile

En Çok Okunan Trend Haberler

Erdoğan onayladı! O yerler devlet tarafından alınacak

Erdoğan onayladı! O yerler devlet tarafından alınacak

Meteoroloji: Bazı illerde kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji: Bazı illerde kuvvetli yağış bekleniyor

Şoke oldu: Gidin başkasını yakalayın ya, zaten işsizim

Şoke oldu: Gidin başkasını yakalayın ya, zaten işsizim

Sosyal medyayı sallayan kare

Sosyal medyayı sallayan kare

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Canlı yayında kitap çıkaran Şeyma Subaşı'nı ti'ye aldılar

Canlı yayında kitap çıkaran Şeyma Subaşı'nı ti'ye aldılar

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Muhteşem dörtlü! İlk kez böyle poz verdiler

Muhteşem dörtlü! İlk kez böyle poz verdiler

Düğünde Acun Ilıcalı'dan bomba dans!

Düğünde Acun Ilıcalı'dan bomba dans!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Onur Büyüktopçu'dan Seda Sayan'a Yemekteyiz mesajı

Onur'dan Seda Sayan'a Yemekteyiz mesajı

Esra Erol'da damat arayan Ceyda Kırıcı yüzüğü taktı!

Kanal kanal gezen gelin adayı en sonunda bakın kimle evlendi

Estetik yaptırıp pişman olan ünlü isimler

İtiraf etti! 'Meme implantını...'

İstanbullu Gelin'in Osman'ı askerde! Eski halinden eser yok

İstanbullu Gelin'in Osman'ı askerde! Eski halinden eser yok

Ulaş Tuna Astepe'nin askerlik fotoğrafı ortaya çıktı

Askerlik pozuyla beğeni topladı

Survivor Merve 11 yıl sonra mezun oldu!

Yok artık Merve! 11 yıl sonra mezun oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.