Ece Vahapoğlu hamile olduğunu duyurdu

Sunucu Ece Vahapoğlu, iş adamı Cihan Alpay ile Haziran 2018'de nikah masasına oturmuştu. Ünlü çiftten güzel haber geldi.

Güzel haberi sevenleriyle paylaşan Vahapoğlu fotoğrafının altına; Göbek değil bebek. Hamileliğimi neredeyse yarıladık. Karnımı fark edenlerin özel mesajlarına artık yetişemediğim için bu mutlu gelişmeyi bugün 4,5 aylık halimle paylaşıyorum' notunu düştü.

Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğrafa 'tebrik' yorumları yapıldı.

8 HAFTALIK HAMİLEYKEN BEBEĞİNİ KAYBETMİŞTİ

Ünlü sunucu geçtiğimiz yıl 8 haftalık hamileyken bebeğini kaybetmişti. Vahapoğlu kötü haberi şu sözlerle duyurmuştu: Doğanın verdiği hediyelere sevinmek kadar, geri aldıklarına da üzülmek hayatın bir parçası. Bizi sevince boğan küçük nabız artık atmıyor. Çok acı verse de, kabullenmekten başka çare yok. Sevginin ve inancın gücüyle yeniden umutlarımızı canlandıracağız. 'Küle döndüysen, yeniden güle dönmeyi bekle.'



