Echoes’dan Yeni ve Neşeli "Gourmet" Serisi!

Menümüzde neler var?

• Büyüleyici vanilya karışımından oluşan Vanilla Bliss

• Çikolata hayranları için Chocolate Brownie

• Tarçından vazgeçemeyenler için Cinnamon Rolls

• Tatlı notaların narenciye kokularıyla harmanlanmasından oluşan Lemon Cheesecake

• Hepimizi çocukluğumuza götüreceğine emin olduğumuz Bubble Gum!

Orijinal Formülümüz olan doğal soya ve balmumu ile ithal fitiller ve IFRA49 sertifikalı esanslar kullanarak ürettiğimiz mumlarımızda benzersiz ve lezzetli yeni 5 kokuyu mutluluğun rengi mor/macenta kalıplarda bir araya getirdik. Bu yeni koleksiyonumuzu da diğer koleksiyonlarımız gibi yandıkça çıtırdayan ahşap fitilli orta boy ve daha fazla koku performansı için tercih edilen çift fitilli büyük boy seçenekleriyle ürettik.

Gurme Koleksiyonumuza seçili mağazalar ve www.echoeslab.com.tr web sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Editör Notu:

Echoes Candle & Scent Lab, doğal soya ve balmumu karışımı, ahşap veya kağıt iplikli pamuk fitil seçenekleri ile birlikte IFRA49 sertifikalı benzersiz kokuları bir araya getiren el yapımı mumlar üretmek amacı ile 2019 yılında kurulmuştur. Bomonti’deki atölyesinde kendi markasının yanısıra birçok ünlü marka ve şahıs için de üretim yapan firmamızın 6 farklı koleksiyonu altında 27 farklı koku seçeneği bulunmaktadır. Echoes’un tüm ürünlerine www.echoeslab.com.tr adresinden veya seçili mağazalardan ulaşabilirsiniz.

İrtibat Bilgileri:

Ekin Özden

Kurucu Ortak

Atölye: Merkez Mah. Feriköy Fırın Sok. No: 69 Kat:4 Bomonti / Şişli / Istanbul

Tel: 0212 231 4154

E-mail: info@echoeslab.com.tr



