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Ecrin’in üvey amcası darp edildi

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 06.06.2019 08:31 | Son Güncelleme

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde 7 Mayıs’ta kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz’ın üvey amcası Özkan Kurnaz ve yanında bulunan İbrahim Kurnaz darp edildi.

İlçe merkezine 35 kilometre mesafede bulunan Alancık Mahallesi'nde 7 Mayıs'ta kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz olayından etkilenen Emrah Dönmezer dün akşam üzeri parkta karşılaştığı Özkan Kurnaz ve yanında bulunan İbrahim Kurnaz’a tepki gösterdi. Çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada darp edildiğini iddia eden Özkan Kurnaz, Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne giderek darp raporu aldıktan sonra hastaneden ayrılarak Emrah Dönmezer'den şikayetçi oldu.

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"YAŞANAN OLAYLAR BENİ ÇOK ETKİLEDİ"

Polis tarafından arandığını öğrenen Emrah Dönmezer, "Yaşanan olaylar beni çok etkiledi. Parkta rastladığım Özkan Kurnaz'a bu yüzden tepki gösterdim. Benim de evladım var. Bu olay beni çok etkiledi" şeklinde konuştuktan sonra İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
ecrin kurnaz özkan kurnaz

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
sosyal medyayı tebrik etmek lazım. sırf internet geçmişinde 18+ aramalar var diye bir şahsı yeğenine tecavüzle suçladınız. halbuki ortada bir ceset bile yok sadece kemik parçaları var. herkes suçluluğu ispat edilene kadar masumdur.
salak adam suçlu o mu halen belli değil
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