Ecrin olayında yeni gelişme! 'Abrek' ağacın dibinde tepki verdi

Vezirköprü ilçe merkezine yaklaşık 32 kilometre uzaklıktaki Alancık Mahallesi’nde oturan Kurnaz ailesinin kızları Ecrin, geçen hafta salı günü öğle saatlerinde evlerinin önünde oynarken kayboldu.

Aile kendi imkânlarıyla aradığı Ecrin’e ulaşamayınca, jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine bölgeye jandarma timleri ile AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede arama çalışması başlattı.

Helikopter ve drone ile havadan taranan bölge, güvenlik güçleri tarafından karış karış arandı, mahalledeki evler kontrol edildi. Arama çalışmalarında canlı arama, iz takip ve kadavra köpekleri de kullanıldı. Jandarma komando ekipleri Altınkaya Baraj Gölü kıyısında da arama çalışması yürüttü.

Minik Ecrin’in Altınkaya Baraj Gölü’ne düşmüş olabileceği ihtimalini göz önünde bulundurarak su yüzeyi tarandı. İl Emniyet Müdürlüğü´nde görevli dalgıç polisler de baraj gölüne dalarak, dipte Ecrin’i aradı. Ancak bir sonuç alınamadı.

AĞACIN DİBİNDE TEPKİ VERDİ

Bölgede sürdürülen aramalar sırasında akşam saatlerinde AFAD’a ait ’Abrek’ isimli kadavra köpeği, küçük kızın kaybolduğu evin yaklaşık 70 metre aşağısında bir ağacın dibinde tepki verdi. Bunun üzerine soruşturmayı yürüten savcılığın kararı ile alanda kazı yapılması kararlaştırıldı.