Ecza dolabına bedel: Antibiyotikten daha güçlü sarımsak çorbası

Antimikrobiyal, antiviral ve antibiyotik özelliklere sahip olan sarımsakla hastalıklara karşı mücadele verebilirsiniz. İşte sizi hastalıklara karşı koruyacak, ilaç kadar etkili üstelik doğal olan sarımsak çorbası...

Sarımsak çorbası için malzemeler:

25 diş soyulmamış sarımsak

25 diş soyulmuş sarımsak

1/2 çay bardağı zeytinyağı

2 yemek kaşığı tereyağı

1/2 adet doğranmış soğan

2 yemek kaşığı rendelenmiş taze zencefil

3 su bardağı su

1/2 su bardağı hindistan cevizi sütü

Kırmızı toz biber

Kekik

Limon

Deniz tuzu

Sarımsak çorbası tarifi nasıl yapılır?

Kabuklu sarımsakları zeytinyağ ve tuz ile harmanlayarak fırında yaklaşık 45 dakika pişirin.

Orta ateşte zeytinyağı ve tereyağını karıştırın. Üzerine Soğan ve baharatları ekleyin. Soğanların rengi pembeleşinceye kadar kavurun.

Ardından tüm sarımsakları tencereye alın. 10 dakika kavurduktan sonra suyu ilave edin ve çorbayı kaynamaya bırakın.

20 dakika sonra çorbayı blender'dan geçirin. Son aşamada birkaç damla limon suyu ve hindistan cevizi sütünü ilave edin.

Afiyet olsun.



