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Ecza dolabına bedel: Antibiyotikten daha güçlü sarımsak çorbası

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 14.06.2019 15:18 | Son Güncelleme

Güçlü bir antibiyotik kaynağı olan sarımsak, vücuttaki virüslere karşı savaşan doğal bir ilaçtır. Sarımsakta bulunan allisinin 1 gramı penisilinden yaklaşık 15 kat daha güçlüdür. Hasta olmak istemiyorsanız yaz, kış demeden bu şifalı çorbayı içmelisiniz! İşte detayları...

Ecza dolabına bedel: Antibiyotikten daha güçlü sarımsak çorbası

Antimikrobiyal, antiviral ve antibiyotik özelliklere sahip olan sarımsakla hastalıklara karşı mücadele verebilirsiniz. İşte sizi hastalıklara karşı koruyacak, ilaç kadar etkili üstelik doğal olan sarımsak çorbası...

Sarımsak çorbası için malzemeler:
25 diş soyulmamış sarımsak
25 diş soyulmuş sarımsak
1/2 çay bardağı zeytinyağı
2 yemek kaşığı tereyağı
1/2 adet doğranmış soğan
2 yemek kaşığı rendelenmiş taze zencefil
3 su bardağı su
1/2 su bardağı hindistan cevizi sütü
Kırmızı toz biber
Kekik
Limon
Deniz tuzu

Sarımsak çorbası tarifi nasıl yapılır?
Kabuklu sarımsakları zeytinyağ ve tuz ile harmanlayarak fırında yaklaşık 45 dakika pişirin.
Orta ateşte zeytinyağı ve tereyağını karıştırın. Üzerine Soğan ve baharatları ekleyin. Soğanların rengi pembeleşinceye kadar kavurun.
Ardından tüm sarımsakları tencereye alın. 10 dakika kavurduktan sonra suyu ilave edin ve çorbayı kaynamaya bırakın.
20 dakika sonra çorbayı blender'dan geçirin. Son aşamada birkaç damla limon suyu ve hindistan cevizi sütünü ilave edin.
Afiyet olsun.

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