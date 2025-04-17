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Eczacıbaşı, Galatasaray'a set vermedi!

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
17.04.2025 20:25
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Sultanlar Ligi Play-off 3-4 etabı ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit konuk olduğu Galatasaray Daikin’e karşı maçtan 3-0 galibiyetle ayrılarak ikinci maç için avantaj sağladı.

Eczacıbaşı, Galatasaray'a set vermedi!

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off 3-4'üncülük serisi ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit, Galatasaray Daikin'i 3-0 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

ECZACIBAŞI AVANTAJ SAĞLADI

İki galibiyet alacak takımın sezonu 3. bitireceği serinin ikinci maçı, 20 Nisan Pazar günü yine Burhan Felek Vestel Voleybol Spor Salonu'nda saat 15.30'da yapılacak.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Ramazan Çevik, Mehmet Topal

Galatasaray Daikin: Bongaerts, İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Carutasu, Lazovic, Ayçin Akyol (Eylül Akarçeşme Yatgın, Aslıhan Kılıç, Yasemin Özel, Kalandadze, Ceylan Arısan)

Eczacıbaşı Dynavit: Yaprak Erkek, Rettke, Boskovic, Hande Baladın, Jack Kısal, Naz Aydemir Akyol (Simge Aköz)

Setler: 14-25, 12-25, 14-25

Süre: 70 dakika (23, 24, 23)

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Anahtar Kelimeler:
spor Voleybol Galatasaray voleybol takımı eczacıbaşı
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