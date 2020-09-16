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Eczacılık Fakültesinden önemli bir başarı daha

EDİRNE HABERLERİ  | 16.09.2020 12:49 | Son Güncelleme

Dünyanın en eski uluslararası gönüllü öğrenci organizasyonlarından olan ve dünya çapında 92 ülkede 500 bin eczacılık fakültesi öğrencisi ve mezununu temsil eden IPSF (International Pharmaceutical Students Federation/Uluslararası Eczacılık Öğrencileri Federasyonu) tarafından düzenlenen “INNOV8: Pharmacy Innovation Competition” isimli proje yarışmasının finalistleri belli oldu.70 farklı ülkeden toplam 200 projenin katıldığı yarışmada Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 5.

Eczacılık Fakültesinden önemli bir başarı daha

Dünyanın en eski uluslararası gönüllü öğrenci organizasyonlarından olan ve dünya çapında 92 ülkede 500 bin eczacılık fakültesi öğrencisi ve mezununu temsil eden IPSF (International Pharmaceutical Students Federation/Uluslararası Eczacılık Öğrencileri Federasyonu) tarafından düzenlenen “INNOV8: Pharmacy Innovation Competition” isimli proje yarışmasının finalistleri belli oldu.
70 farklı ülkeden toplam 200 projenin katıldığı yarışmada Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Ömrüm Ergüven ve fakültenin 2020 yılı mezunlarından Beşir Sefa Mumay, ekip arkadaşlarıyla birlikte hazırladıkları proje ile 6 finalist takımdan biri olma başarısı göstererek ülkemizi uluslararası arenada temsil etme hakkı kazandı. “Innovative Simplified Prospectus Contributing to Rational Drug Use with Augmented Reality and Artificial Intelligence Applications (Artırılmış Gerçeklik ve Yapay Zekâ Uygulamalarıyla Akılcı İlaç Kullanımına Katkıda Bulunan Sadeleştirilmiş İnovatif Prospektüs)” adlı projeleri ile 70 ülke arasında finale kalma başarısı gösteren tek Türk takımının temsilcileri olan Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencileri, 6 Eylül’de düzenlenen final programında Türkiye adına yarıştı.
Brezilya, Mısır, Güney Kore, Hindistan ve Monako’dan finale kalan takımlar arasında birinci olmak için yarışan Trakya Üniversitesinden Ömrüm Ergüven ve Beşir Sefa Mumay, Marmara Üniversitesinden Emirhan Karadeniz ve İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesinden Ali Mirzaei’den oluşan Türkiye ekibinin katıldığı yarışmanın sonuçları kısa süre içerisinde açıklanacak.
Her yıl katıldıkları ulusal ve uluslararası organizasyonlardan derece ve ödüllerle dönmeyi başaran Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencileri, 2019 yılında da Uluslararası Farmafikir Yarışması’nda “En İnovatif Üniversite Plaketi”nin sahibi olmuştu.

Eczacılık Fakültesinden önemli bir başarı daha

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