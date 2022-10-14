Ed Sheeran'dan arkadaşına devasa penis heykeli hediyesi: Boyu 2 metre, ağırlığı 2 ton

Britanyalı şarkıcı Sam Smith, yakın arkadaşı Ed Sheeran'ın kendisine vinçle taşınması gerekecek kadar devasa bir penis heykeli hediye ettiğini söyledi.

11 Ekim'de Kelly Clarkson'ın talk show'una katılan Smith, başta şaka sandığı heykeli şöyle anlattı:

187 cm boyunda mermerden bir heykel. Ağırlığı neredeyse 2 ton. Eve götürmek için vinç bulmam gerekiyor!

Smith, heykeli evinin girişine koyup koymayacağını soran Clarkson'a, "Aslında çeşmeye dönüştürmeyi düşünüyorum" diye cevap verdi.

Sheeran, daha önce başka arkadaşlarına da penis heykeli hediye ederek gündeme gelmişti.

Şarkıcı Anne-Marie, ünlü müzisyenden aldığı penis heykeli hakkında 2018'de yaptığı açıklamada "Bana dünyanın en büyük dildosunu verdi" demişti.

Sheeran geçen yıl da Sir Elton John'a penis heykeli hediye etmiş ve 75 yaşındaki müzisyen küçük yaşlarda iki oğlu olduğu için bunu saklamak zorunda kaldığını anlatmıştı.

