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Eda Taşpınar, bikinisiyle kayalıkların üzerinde poz verdi

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 30.07.2019 09:26 | Son Güncelleme

Yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettiren Eda Taşpınar, sosyal medya hesabından bu sefer de kayalıkların üzerine uzanarak verdiği bikinili fotoğrafını paylaştı.

Eda Taşpınar, bikinisiyle kayalıkların üzerinde poz verdi

Sosyetik güzel Eda Taşpınar, yaz aylarında yaşamını Yunanistan'ın Mikonos adasında tatil yaparak sürdürüyor. Taşpınar cesur bikinisiyle verdiği pozla yine dikkatleri üzerine çekti.

Bronz teniyle ve düzgün fiziğiyle dikkat çekenTaşpınar, takipçilerinden binlerce beğeni aldı.

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"KİMSE KİMSEYİ RAHATSIZ ETMİYOR"

Eda Taşpınar, Yunan adası Mikonos'ta 4 aylığına 200 bin TL'lik lüks bir villa kiralamıştı. Taşpınar "Mikonos'a 16 yıldır geliyorum. Yılın 4 ayı kalıyorum. Buraya 'parti adası' diyenlere kızıyorum, haksızlık! Mikonos'ta doğallık, gerçeklik, huzur ve güzel bir enerji var. Kimse kimseyi rahatsız etmiyor. Kasmıyor" demişti.

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