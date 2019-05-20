MAGAZİN

Eda Taşpınar bildiğiniz gibi... Maskeli poz

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.05.2019 13:36 | Son Güncelleme

Eda Taşpınar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yine beğeni topladı. Taşpınar sezonu yine hızlı açtı.

Eda Taşpınar bildiğiniz gibi... Maskeli poz

Yazın neredeyse tamamını Mikanos’ta geçiren Eda Taşpınar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hem arkadaşına selam gönderdi hem de tatil özlemini dile getirerek sezonu açmış oldu.

Bronz vücudunun üzerine giydiği bikinilerle dikkatleri üzerine çeken Eda Taşpınar, sosyal medya hesabından yaptğı son paylaşımla sezona güzel bir başlangıç yapmak istediğinin altını çizdi.

eda-taspinar-ic

Arkadaşı Marina ile geçtiğimiz yaz vaktinin büyük bir çoğunluğunu geçirdiği Mikanos’ta çekilmiş bir karesini paylaşan Taşpınar bu kareye; “Bugün hava ne güzel değil mi Marina? Evet evet hafif çatlak, hafif kaçık” notunu düştü.

PARTNERÖyle bir zayıfladı ki 12 yaşındaki kilosunu yarısına indi!Öyle bir zayıfladı ki 12 yaşındaki kilosunu yarısına indi!
Çok aşık! "Hep böyle aşkla..."Çok aşık! "Hep böyle aşkla..."
'Sen kimsin! Herkes haddini bilecek...''Sen kimsin! Herkes haddini bilecek...'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
eda taşpınar Eda Taşpınar ınstagram

En Çok Okunan Haberler

Trump, Twitter'dan ateş püskürdü: İran savaşmak istiyorsa...

Trump, Twitter'dan ateş püskürdü: İran savaşmak istiyorsa...

Otobüsün altında metrelerce sürüklendi!

Otobüsün altında metrelerce sürüklendi!

Efsane isimler Survivor'a geri dönüyor! Acun bombayı patlattı

Efsane isimler Survivor'a geri dönüyor! Acun bombayı patlattı

Survivor'da herkesi korkutan sakatlık! Diskalifiye mi olacak?

Survivor'da herkesi korkutan sakatlık! Diskalifiye mi olacak?

Abdullah Avcı'dan Fatih Terim'e şok sözler

Abdullah Avcı'dan Fatih Terim'e şok sözler

Ve Selçuk açıkladı! 'Birkaç gün sonra...'

Ve Selçuk açıkladı! 'Birkaç gün sonra...'

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Survivor'da Hakan'dan şaşırtan iddia! O isimleri söyledi

Survivor'da Hakan'dan şaşırtan iddia! O isimleri söyledi

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Defne Samyeli Instagram'da olay oldu!

Defne Samyeli Instagram'da olay oldu!

Survivor'da Adem Kılıçcı bombası! Acun açıkladı

Survivor'da Adem Kılıçcı bombası! Acun açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sevcan Orhan'ın abisi Cihan Orhan'dan duygusal paylaşım!

Ünlü isim yoğun bakımda! Duygusal paylaşım

Murat Boz ile Aslı Enver evleniyor!

Aşıklardan beklenen haber geldi!

Demet Şener'den Cenk Küpeli'ye: Hep böyle aşkla...

Çok aşık! "Hep böyle aşkla..."

Banu Alkan'dan Burcu Esmersoy'a sert sözler

'Sen kimsin! Herkes haddini bilecek...'

Azra Kohen'den Ay Yapım'a FiÇiPi davası!

Dizi bitti tartışması bitmedi! Mahkemeye verdi

Eski sevgiliden Ata Demirer'e gönderme! 'Orangutan mübarek...'

Eski sevgiliden Ata Demirer'e gönderme! 'Orangutan mübarek...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.